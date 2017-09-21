Кабмин облегчил участь переселенцев

21.09.2017 11:57

Но те продолжают «дожимать» правительство

Кабинет министров Украины под нажимом украинских общественных организаций, международных структур и переселенцев утвердил важные изменения в ряд постановлений, которые регулируют вопросы социальных выплат внутренне перемещённых лиц.

По данным представителей «Донбасс SOS», согласно новым изменениям принятым правительством:

- отменены проверки на дому для тех переселенцев, которые прошли идентификацию в Ощадбанке и о которых содержится информация в Единой информационной базе данных о ВПЛ;

- отменены проверки на дому для тех переселенцев, которые трудоустроены на государственной службе, в органах местного самоуправления или являются военнослужащими (при этом общественники настаивали и продолжают настаивать, что такие проверки должны быть отменены для всех, без деления граждан на категории);

- увеличены размеры помощи для лиц с инвалидностью I и II категории до 130 и 115% прожиточного минимума соответственно;

- увеличен предельный размер депозита, при наличии которого пособие не назначается (до 25-кратного размера прожиточного минимума); а также увеличен предельный размер помощи для семей, членами которых являются лица с инвалидностью до 3400 грн (при этом лицам, которые трудоустроились, выплаты так и не будут возобновлены);

- как и ранее, выплата (продолжение выплаты) пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания), пожизненных государственных стипендий, всех видов социальной помощи и компенсаций, материального обеспечения проводится через счета и сеть учреждений и устройств «Ощадбанка», но теперь с возможностью получения наличных средств и проведения безналичных операций через сеть учреждений и устройств любых банков на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия;

- социальные выплаты и пенсию лицам с инвалидностью I группы и лицам, которые не способны к самообслуживанию, будет доставлять «Укрпочта». Однако идентификация таких лиц всё равно остается за «Ощадбанком». Соответственно, если такие переселенцы не дойдут до Ощада, а представители этого банка не доедут к ним, то остаётся риск прекращения выплат.

Предоставление переселенцам возможности получать выплаты в других банках, вероятно, уменьшит нагрузку на «Ощадбанк» и позволит ВПЛ получать надлежащие денежные средства, не выстаивая долгое время в изнурительных очередях.

Также правительственный комитет внёс изменения в Постановление №140, о порядке обеспечения ВПЛ доступным жильём. Без них Закон №1954 (предусматривает, что при приобретении жилья ВПЛ и участники АТО оплачивают 50% его стоимости, а ещё половину - государство; или льготные ипотечные кредиты под 7% годовых) не может реально заработать.

Общественники «дожали» Кабмин и на признание того, что право на государственную поддержку должны иметь не только те граждане, которые состоят на квартирном учёте. «Возникает абсурдная ситуация, когда переселенцев отсылают становиться на квартирный учёт по месту регистрации - в Донецк, Луганск, Горловку, Макеевку. Это неподконтрольные Украине территории!», - подчеркнула советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Олеся Цыбулько.

Изменения в постановление предусматривают для ВПЛ право на участие в программе «Доступное жильё» при условии, что они не имеют в собственности жилья на подконтрольной территории Украины.

Напомним, что 11 сентября, в Киеве глава Общественной организации «Мій.Дім.Юа», переселенка из Макеевки Юлия Дрюк-Ильяшенко начала голодовку возле здания Кабмина. Основным требованием Юлии было выполнение норм Закона №1954. Учитывая, что дело сдвинулось с мёртвой точки, голодовку переселенка прекратила.

Но не прекратилась осада Кабмина.

Переселенцы добиваются:

1) отмены необходимости переселенцам становиться на очередь;

2) утверждения механизма для участников АТО и ВПЛ в соответствии с изменениями закона весной этого года;

3) продления программы «Доступное жильё» (иначе она бы закончилась в 2017 году);

4) приведения стоимости квадратного метра жилья к сегодняшним реалиям на рынке недвижимости.

20 сентября под стенами здания Кабмина состоялась акцию «Party У КАБМИНА НА ХАТІ». Акция, как и планировали, прошла ярко… Теперь бы ещё столь же яркими и позитивными для ВПЛ были решения власть имущих.

Ольга НИКОЛАЕВА.