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На це розраховують у Кремлі: експерт розповів про «мінус» миротворців ООН на Донбасі
В інтерв'ю журналістам видання «Обозореватель» науковий експерт Валерій Кравченко заяви, що Російська Федерація може використати введення на Донбас миротворчого контингенту ООН для того, щоб легалізувати терористичні організації «ЛНР» та «ДНР».
Про це інформує replyua.net. «Хотів би зауважити, що тут не все так однозначно, оскільки вже сам факт того, що миротворців ООН запросили на Донбас, можуть використати для легалізації терористичних організацій Донецька та Луганська», - наголосив Кравченко.
За його словами, саме зараз проводяться консультації для вирішення питання щодо формату місії та місця її розташування. «Якщо українська сторона і надалі буде говорити про те, що не самопроголошені «ЛНР» і «ДНР» є стороною конфлікту на Донбасі, а саме Російська Федерація, то це буде свідчити про війну РФ проти України. Після цього Путін не зможе прийняти жодних рішень у Раді безпеки ООН на користь введення миротворців на окуповані території Донбасу», - зазначив експерт.
«Якщо ж Київ заявить, що сторона конфлікту – це самопроголошені «Л/ДНР», то це буде крок, якого чекав Путін – це його мета і те, для чого він, власне, заявив про введення миротворчого контингенту ООН», - вважає він.
Теги: Украина, Донбасс, ООН, Кремль, миротворцы
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