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- Главари "ДНР" "собезьянничали" у России скандальный "пакет Яровой": в "народной республике" приказали провайдерам хранить все данные пользователей21:52
Главари "ДНР" "собезьянничали" у России скандальный "пакет Яровой": в "народной республике" приказали провайдерам хранить все данные пользователей
В террористической "ДНР" намерены полностью истребить всякое инакомыслие. В этом вопросе главари "республики" обратились к опыту РФ. Так, в "ДНР" провайдеров обязали хранить все данные своих пользователей. Об этом сообщает "Диалог.ua".
Так называемое "министерство связи" никем не признанной "ДНР" издало указ для провайдеров с требованием собирать и хранить данные пользователей (паспортные данные с адресом проживания и номером телефона), а также информацию о их деятельности в сети Интернет. Хранить эту информацию провайдерам придется в течение полугода.
Террористы не скрывают, что целью данного указа является "уголовное" преследование граждан. Правда, в "ДНР" пытаются убедить, что документ призван якобы пресечь деятельность в соцсетях так называемых "групп смерти". То, откуда провайдеры возьмут деньги на оборудование для реализации данного указа, главарей "ДНР" абсолютно не волнует.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, пользователь, провайдер, хранение данных, ДНР, террористы, соцсети
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