- Покушение на "минсдоха ДНР" Тимофеева инициировано им самим16:08
- В Покровске ремонт крыши едва не превратил многоэтажку в горящий факел15:27
- Творческий бизнес: переселенка-рукодельница из Донецка открыла свой интернет-магазин14:47
- В Донецке взорвали "Ташкента"13:30
- Оккупанты применяют новую тактику на Донбассе13:26
- Пожежа на військовому складі: ДСНС проведе розмінування11:24
- ПОЖАР НА СКЛАДЕ БОЕПРИПАСОВ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ АКТОМ - ЖЕБРИВСКИЙ07:48
- СЛОВА ЗАЩИТЫ И КРИКИ РАДИКАЛОВ: ЗАСЕДАНИЕ СУДА ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ШТЕПЫ07:45
- В Донецке боевики «ДНР» не желают покидать отжатые под «казармы» квартиры22:36
- Главари "ДНР" "собезьянничали" у России скандальный "пакет Яровой": в "народной республике" приказали провайдерам хранить все данные пользователей21:52
Мариупольский Горводоканал рассказал, почему повышает тарифы
Ориентировочно с 1 октября 2017 года в Мариуполе повышаются тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения. Вступит в силу постановление после опубликования в газете «Урядовый курьер». Об этом сообщили в КП “Мариупольгорводоканал”, передает 0629.
Сообщается, что плановые тарифы увеличились на 39,6% по централизованному водоснабжению и на 17,6% по централизованному водоотведению.
В частности, тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения частного сектора и других потребителей, согласно Постановлению Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг № 1136 от 14.09.2017 г.. составляют:
- по централизованному водоснабжению - 13,908 грн (С НДС)
- по водоотведению - 4,98 грн (С НДС)
Тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) для населения и других юридических лиц, находящихся в многоквартирном жилом фонде согласно Постановлению Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг № 1137 от 14.09.2017 г. составляют:
- по поставкам холодной воды (с использованием внутридомовых систем) - 14,952 грн (С НДС)
- по водоотведению (с использованием внутридомовых систем) - 5,268 грн (С НДС)
Как пояснили на предприятии, на изменение тарифов повлияли в первую очередь следующие факторы:
1) увеличились расходы на приобретение воды у других субъектов хозяйствования на 25,44% по централизованному водоснабжению;
2) уменьшились объемы реализации, учтены в действующих тарифах, а именно:
- на 7,85% по централизованному водоснабжению,
- на 9,13%, централизованного водоотведения.
3) выросли расходы на оплату труда:
- на 30,64% по централизованному водоснабжению,
- на 20,90% с водоотведения.
4) расходы на амортизационные отчисления, рассчитанные в соответствии с Налоговым кодексом Украины выросли:
- на 2145,60 тыс. грн или на 36,50% по централизованному водоснабжению;
- на 1376,50 тыс. грн или на 26,25% с водоотведения;
5) уменьшились запланированные расходы на оплату электрической энергии:
- на 5,12% по централизованному водоснабжению,
- на 1,69% с водоотведения,
что произошло за счет внедрения энергосберегающих мероприятий.
6) иные расходы также выросли в связи с повышением стоимости реагентов, затрат на ремонты, горюче-смазочные материалы, ставки налогов и сборов и тому подобное.
В Горводоканале также отметили, что при составлении новых тарифов также учли средства средства на компенсацию разницы между фактическими затратами по приобретению электрической энергии, уплаты налогов и сборов и запланированными соответствующими затратами за 1 полугодие 2016 года в сумме:
491,80 тыс. грн по централизованному водоснабжению,
149,30 тыс. грн из водоотведения.
Также во исполнение требований Закона Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» из структуры тарифов изъяты расходы, связанные с обслуживанием и поверкой индивидуальных приборов учета.
“Действующий тариф был установлен на заседании НКРЕКП постановлением № 1438 от 19.08.2016, вступившим в силу 07.10.2016. Плановые тарифы увеличились на 39,0% по централизованному водоснабжению и на 16,5% по централизованному водоотведению.
На смену тарифов прежде всего повлияли изменения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод и расходы на оплату труда.
Также во исполнение требований Закона Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» из структуры тарифов изъяты расходы, связанные с обслуживанием и поверкой общедомовых и индивидуальных приборов учета” - пояснили КП “Мариупольгорводоканал”.
Напомним, как сообщалось ранее, общественники Мариуполя намерены обратиться в НКРЕ, чтобы они отменили решение по Мариуполю о повышении тарифа на воду из-за того, что был нарушен порядок проведения общественных слушаний.
Теги: Украина, Донбасс, закон, Мариуполь, водоснабжение, коммунальные услуги, повышение тарифов
- Мариупольская четверка "забронзовела"
- "Азовмаш" героически выиграл у "Будивельника" и сравнял счет в финальной серии
- Коммунальная революция: как новые законы изменят жизнь украинцев
- Здравствуй, Евро-2009!
- "Ильичевец" отобрал очки у "Шахтера" (ВИДЕО)
- В Мариуполе оплатить коммуналку можно через мобильное приложение по QR-коду
- Покушение на "минсдоха ДНР" Тимофеева инициировано им самим16:08
- В Покровске ремонт крыши едва не превратил многоэтажку в горящий факел15:27
- Творческий бизнес: переселенка-рукодельница из Донецка открыла свой интернет-магазин14:47
- В Донецке взорвали "Ташкента"13:30
- Оккупанты применяют новую тактику на Донбассе13:26
- Пожежа на військовому складі: ДСНС проведе розмінування11:24
- Плотницкий готовится бежать: генерал АТО рассказал о будущем главаря "ЛНР"10:53
- ПОЖАР НА СКЛАДЕ БОЕПРИПАСОВ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ АКТОМ - ЖЕБРИВСКИЙ07:48
- СЛОВА ЗАЩИТЫ И КРИКИ РАДИКАЛОВ: ЗАСЕДАНИЕ СУДА ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ШТЕПЫ07:45
- В Донецке боевики «ДНР» не желают покидать отжатые под «казармы» квартиры22:36
- Итальянскому каналу моды могут запретить трансляцию из-за карты Крыма18:26
- На какой период начисляется субсидия на оплату ЖКУ в Украине в 2017 году Источник: domik.ua18:06
- В КНДР произошло землетрясение возле ядерного полигона17:47
- Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними17:30
- Кабмин одобрил создание исполнительной службы, которая будет управлять тюрьмами17:13
- Как накажут владельцев жилья за неуплату налога на недвижимость в 2017 году16:26
- Покушение на "минсдоха ДНР" Тимофеева инициировано им самим16:08
- Porsche выпустила свою первую яхту16:00
- У ЛЬВОВІ ДЕСЯТЕРО ЛЮДЕЙ ОТРУЇЛИСЯ РИБОЮ ГАРЯЧОГО КОПЧЕННЯ15:43
- В Покровске ремонт крыши едва не превратил многоэтажку в горящий факел15:27
- Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними17:30
- Кофейная гуща: чем она полезна для красоты и здоровья14:27
- За месяц до сердечного приступа организм начнет вас предупреждать13:45
- Кризис на рынке новостроек: бум переуступок и падение цены "квадратов"13:07
- Не платим дважды: как предпринимателю избежать двойного налогообложения11:08
- Министерство Чудесных Ситуаций: что делать с пожарной службой10:27
- Как правильно пить алкоголь: советы, уберегут от неприятных ситуаций09:22
- Ученые назвали самый простой и эффективный способ продлить жизнь19:14
- Евробляхи уже не в моде: вот откуда теперь массово везут машины украинцы16:01
- Украинцев ожидает ледяной ад самой холодной зимы столетия!15:19
- Банкомат завис и не вернул карту! Совет как забрать её оттуда уже через минуту!
- В "Укрзализныци" прокомментировали запуск Россией новой железной дороги в обход Украины: такой реакции Кремль точно не ожидал
- В 2018 году в Украине вернут «ужас» для водителей
- Захарченко "уберут" уже на следующей неделе? В Москве рассказали о плохих новостях для "ДНР"
- Кабмин облегчил участь переселенцев
- Хуже этого мяса не найти! Исключите его из рациона, если вам дорого здоровье! ВИДЕО
- За месяц до инсульта, тело будет посылать Вам эти сигналы. Не игнорируйте их!
- ВСУ разгромили диверсантов "ДНР" под Горловкой - остатки ДРГ боевиков подорвались на минном поле
- В "ДНР" "передел" бизнеса: ФСБ РФ вернула "отжатый" Захарченко рынок законному владельцу - "МВД ДНР" в шоке
- Кастрирование, заливание свинца в горло и снятие кожи: стало известно о страшных пытках боевиками "ДНР" украинцев на Донбассе