Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ООН направила 10 грузовиков продуктов в Донецк

22.09.2017 16:41
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ООН направила 10 грузовиков продуктов в Донецк

Грузовики проследовали через контрольный пункт пропуска Новотроицкое. ООН направила на временно неподконтрольные Киеву территории Донбасса очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Корреспондент.net.

"Вчера через КПВВ Новотроицкое на выезд к неконтролируемой территории в направлении Донецка последовало 10 грузовых автомобилей с грузом продуктовых наборов общим весом более 189 тонн", – говорится в сообщении.

"Груз направлен от Всемирной продовольственной организации ООН представительства Верховного комиссара ООН по делам беженцев", – уточнили пограничники.

Накануне Красный Крест направил в ДНР 10 грузовых автомобилей с грузом продуктовых наборов, строительных материалов общим весом более 190 тонн.

Напомним, в 2017 году ООН и Красный Крест выделят на проекты на Донбассе $274 млн. Эти деньги будут распределены как на подконтрольные Киеву территории, так и на временно неподконтрольные.



Теги: Донецк, Донбасс, ООН, продукты, Красный Крест, гуманитарная помощь, ДНР, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх