- ООН направила 10 грузовиков продуктов в Донецк16:41
- “”Рус***й мир” будет умирать, как и ОРДЛО, с унижениями, нищетой и отсутствием перспектив”, - боевики “ДНР”16:22
- Юрий Луценко пообещал навести порядок на КПВВ в зоне АТО15:50
- Кремль перебросил на юг Донецкой области группу ФСБ из Сирии - впервые эти "ихтамнеты" "засветились" на Донбассе в 2014-м14:39
- Россия уже отказывается от согласия на размещения миротворцев ООН по всему ОРДЛО14:21
- В "ДНР" "передел" бизнеса: ФСБ РФ вернула "отжатый" Захарченко рынок законному владельцу - "МВД ДНР" в шоке13:19
- На Донбассе образовались огромные очереди12:58
- "Расстреливали, арестовывали и кидали на подвал", - волонтеры "ДНР" рассказали о "переделе" российской гуманитарки людьми Захарченко12:40
- "ДНР" больше не нужна "армия" - донецкий террорист рассказал о реальной боевой ситуации в Донецке11:49
- Шакал застрелил предателя: в Донецке “доброволец” из РФ убил “легенду” “ДНР” – террористы требуют страшной мести11:09
ООН направила 10 грузовиков продуктов в Донецк
Грузовики проследовали через контрольный пункт пропуска Новотроицкое. ООН направила на временно неподконтрольные Киеву территории Донбасса очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Корреспондент.net.
"Вчера через КПВВ Новотроицкое на выезд к неконтролируемой территории в направлении Донецка последовало 10 грузовых автомобилей с грузом продуктовых наборов общим весом более 189 тонн", – говорится в сообщении.
"Груз направлен от Всемирной продовольственной организации ООН представительства Верховного комиссара ООН по делам беженцев", – уточнили пограничники.
Накануне Красный Крест направил в ДНР 10 грузовых автомобилей с грузом продуктовых наборов, строительных материалов общим весом более 190 тонн.
Напомним, в 2017 году ООН и Красный Крест выделят на проекты на Донбассе $274 млн. Эти деньги будут распределены как на подконтрольные Киеву территории, так и на временно неподконтрольные.
Теги: Донецк, Донбасс, ООН, продукты, Красный Крест, гуманитарная помощь, ДНР, КПВВ
- В ДНР везут гуманитарную помощь от Красного Креста и ООН
- Гуманитарка не может пробиться в Донецк. На "Донбасс Арене" перестали выдавать детские наборы
- В Донецк мчится помощь
- В «ДНР» прибыли 18 автомобилей с гуманитарной помощью от Красного Креста
- "Деньги уже закончились, а до пенсии далеко. Помоги, мы с бабушкой без хлеба не проживем, 7 рублей надо на батон", – блогер потряс историей о "благополучии" жителей "ДНР"
- Мацука: в Донецком горсовете - обыски, медицинскую "гуманитарку" продавали через аптеки
- ООН направила 10 грузовиков продуктов в Донецк16:41
- “”Рус***й мир” будет умирать, как и ОРДЛО, с унижениями, нищетой и отсутствием перспектив”, - боевики “ДНР”16:22
- Юрий Луценко пообещал навести порядок на КПВВ в зоне АТО15:50
- Кремль перебросил на юг Донецкой области группу ФСБ из Сирии - впервые эти "ихтамнеты" "засветились" на Донбассе в 2014-м14:39
- Россия уже отказывается от согласия на размещения миротворцев ООН по всему ОРДЛО14:21
- В "ДНР" "передел" бизнеса: ФСБ РФ вернула "отжатый" Захарченко рынок законному владельцу - "МВД ДНР" в шоке13:19
- На Донбассе образовались огромные очереди12:58
- "Расстреливали, арестовывали и кидали на подвал", - волонтеры "ДНР" рассказали о "переделе" российской гуманитарки людьми Захарченко12:40
- "ДНР" больше не нужна "армия" - донецкий террорист рассказал о реальной боевой ситуации в Донецке11:49
- В сети рассказали о подвиге хирурга, который спас более тысячи бойцов АТО11:28
- Войска РФ уже убили около 10 тыс. украинцев - Путин не остановится ни перед чем: Порошенко озвучил шокирующие потери в эфире американского канала Fox Business17:02
- ООН направила 10 грузовиков продуктов в Донецк16:41
- В Киеве зафиксирована самая теплая ночь за 137 лет16:30
- “”Рус***й мир” будет умирать, как и ОРДЛО, с унижениями, нищетой и отсутствием перспектив”, - боевики “ДНР”16:22
- Евробляхи уже не в моде: вот откуда теперь массово везут машины украинцы16:01
- Юрий Луценко пообещал навести порядок на КПВВ в зоне АТО15:50
- "Культурный бренд РФ" - орудия убийства: путинская Россия несет миру смерть и страдания под истерические вопли об "особом пути" - Сотник15:39
- Украинцев ожидает ледяной ад самой холодной зимы столетия!15:19
- Кремль перебросил на юг Донецкой области группу ФСБ из Сирии - впервые эти "ихтамнеты" "засветились" на Донбассе в 2014-м14:39
- На Житомирщине выпал град размером с яблоко (ВИДЕО)14:30
- Евробляхи уже не в моде: вот откуда теперь массово везут машины украинцы16:01
- Украинцев ожидает ледяной ад самой холодной зимы столетия!15:19
- Ярослав Грицак: "Опасаюсь, что война между Россией и Украиной - надолго"12:18
- Онкологи призывают не есть эти 8 продуктов: они вызывают рак09:15
- Жіноче лібідо: 7 способів його покращити21:07
- Чому шкідливо бути нервовою людиною?19:05
- Польза медитации в современном мире18:21
- Шесть зодиакальных пар, которые обречены на расставание18:08
- П'ять правил догляду за шкірою17:10
- «Вставай Украина - 2»: Саакашвили повторяет сценарий 2013 года16:48
- Банкомат завис и не вернул карту! Совет как забрать её оттуда уже через минуту!
- После такого позора террористы "ДНР/ЛНР" окончательно взбесили Путина: стало известно, чем боевики Донбасса сильно разозлили хозяина Кремля
- В 2018 году в Украине вернут «ужас» для водителей
- В "Укрзализныци" прокомментировали запуск Россией новой железной дороги в обход Украины: такой реакции Кремль точно не ожидал
- Захарченко "уберут" уже на следующей неделе? В Москве рассказали о плохих новостях для "ДНР"
- Россия в ужасе ждет подтверждений из Вашингтона: у Путина настолько шокированы новостью о военной помощи США для Украины, что глупо отказываются верить в происходящее
- Кабмин облегчил участь переселенцев
- “Донецк не простит! Парни, вам осталось немного - второго срока не будет”, - Ходаковский предупредил Захарченко и Ко
- Песков сделал заявление о дальнейшей судьбе "ДНР/ЛНР"
- Хуже этого мяса не найти! Исключите его из рациона, если вам дорого здоровье! ВИДЕО