В Донецке боевики «ДНР» не желают покидать отжатые под «казармы» квартиры

22.09.2017 22:36

Командование «1-го АК ДНР» по требованию российских советников пытается упорядочить расположение ряда «частей и подразделений» оккупантов в черте Донецка. Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.

В частности, боевики нескольких формирований самовольно заняли ряд жилых и административных строений под свои расположения, которые не отражаются в отчётных документах, и не имеют намерений переселяться в выделенный командованием «казарменный фонд» в черте города.

Командование боевиков требует от командиров подразделений освободить захваченные помещения и расселиться исключительно на территории выделенных объектов, угрожая задействовать силы «военной комендатуры» и «комендантского полка» для принудительного выселения.