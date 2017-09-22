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Захарченко напуган ожидаемым покушением? Ходаковский рассказал о подозрительным приказе руководства "ДНР"
Один из главарей "ДНР" Александр Ходаковский рассказал о распоряжении руководства "республики", согласно которому охрана Александра Захарченко будет увеличена - количественный состав "республиканской гвардии" будет увеличен до 2700 человек. Он сообщил, что главной задачей подразделения является охрана главы "ДНР". Ходаковский написал об этом на собственной странице в социальной сети, передает dialog.ua.
При этом зарплата каждого рядового составит около 25000 рублей (11 200 грн), что существенно выше зарплаты боевиков, которые воюют на фронте. Ходаковский дал понять, что это распоряжение вызывает у него неприязнь, а пользователи считают, что Захарченко опасается за собственную жизнь на фоне слухов о "ликвидации" действующего руководства "ДНР":
Теги: Донбасс, покушение, охрана , ДНР, Захарченко, Ходаковский
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- ""Рус***й мир" будет умирать, как и ОРДЛО, с унижениями, нищетой и отсутствием перспектив", - боевики "ДНР"16:22
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