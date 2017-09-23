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Архив - Донецкая область

Мариупольцы заложили капсулу под строительство нового православного храма

23.09.2017 19:28
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Мариупольцы заложили капсулу под строительство нового православного храма

В Левобережном районе Мариуполя построят новый православный храм (УПЦ КП). Об этом говорится на странице настоятеля прихода Покрова Пресвятой Богородицы, капеллана Любомира Кащия, передает MRPL.CITY.

Сегодня на месте будущего храма священники Донецко-Мариупольской епархии УПЦ КП во главе с архиепископом Сергием (Горобцовым) провели молебен. Вместе со священниками прихожане заложили капсулу с письмом, в котором говорится, что новый храм основан в честь Покрова Пресвятой Богородицы и на память украинских военнослужащих, погибших в результате военного конфликта.

Кроме того, приглашенным бойцам полка «Азов» от имени патриарха Филарета вручили медали «За жертвенность и любовь к Украине».

Стоит отметить, что осенью прошлого года временный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы подожгли неизвестные.



Теги: Донбасс, Мариуполь, строительство, храм, капсула
 
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