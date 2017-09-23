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Архив - Донецкая область

Покушение на "минсдоха ДНР" Тимофеева инициировано им самим

23.09.2017 16:08
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Покушение на "минсдоха ДНР" Тимофеева инициировано им самим

С целью избежать ответственности перед спецслужбами РФ за растрату выделяемых Кремлем средств так называемый "министр доходов и сборов ДНР" Тимофеев сам организовал покушение на себя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат (НФ), руководитель группы ИС Дмитрий Тымчук.

"По нашим данным, "покушение" было инициировано самим А.Тимофеевым в сговоре с должностными лицами "минобороны ДНР", с целью избежать ответственности перед спецслужбами РФ за растрату средств, выделяемых Кремлем на функционирование "1-го АК ДНР" (ревизия использования данных средств с начала 2017 г. запланирована российской стороной на октябрь с.г.)", - сообщил он.

По сообщению росСМИ со ссылкой на ресурсы "ДНР", покушение на Тимофеева было совершено в 8:30 на пересечении проспекта Мира и улице Ульриха.

Между тем, в пресс-службе "министерства" подтвердили, что был подорван автомобиль "министра": "Где было заложено взрывное устройство, мы не знаем. С министром только что разговаривали, он жив-здоров".



Теги: Донбасс, спецслужбы, покушение, Кремль, ДНР, доходы
 
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