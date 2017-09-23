Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ПОЖАР НА СКЛАДЕ БОЕПРИПАСОВ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ АКТОМ - ЖЕБРИВСКИЙ

23.09.2017 07:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ПОЖАР НА СКЛАДЕ БОЕПРИПАСОВ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ АКТОМ - ЖЕБРИВСКИЙ

Пожар на складе боеприпасов в Донецкой области не является террористическим актом. Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Это не террористический акт, на мой взгляд. Это безалаберность, глупость. Конечно, правовую оценку даст военная прокуратура. Но таких последствий, которые были в других местах, на сегодняшний день нет, так как сработали достаточно быстро и оперативно", - сказал он.

Жебривский добавил: "Это, в первую очередь, вопрос в том, что фермеры сжигают остатки и пока проверки запрещены. ДСНС каждый понедельник у меня на совещании, он говорит, что дайте мне возможность проверять, дайте мне возможность в том числе наказывать тех, кто делает вот такие вещи".

Источник: www.5.ua



Теги: Донбасс, пожар, боеприпасы, склад, глупость, Жебривский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх