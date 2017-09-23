Творческий бизнес: переселенка-рукодельница из Донецка открыла свой интернет-магазин

23.09.2017 14:47

Жительница Донецка Светлана Левченко покинула родной город в 2014 году, когда рядом с домом разрывались снаряды. Вместе с семьей она переехала в Дружковку (Донецкая обл.).

«В 2014 году, когда начались все эти события, на соседнюю улицу снаряд попал. Мы собрались и уехали. На недельку, на две в Дружковку, к родственникам, пока все успокоится. Так мы здесь и остались. Муж нашел работу, я начала заниматься [рукоделием], сначала ради того, чтобы себя развлечь, вышивала, ребенку игрушки шила. Потом познакомилась с девчонками, они мне предложили в выставке поучаствовать», – делится воспоминаниями Светлана.

По образованию Светлана – эколог. В Донецке она работала по своей специальности в металлургической отрасли, в hand-maid реализовывала себя творчески. Сейчас для нее творчество – это дополнительный заработок и способ отвлечься от грустных воспоминаний и неосуществимых планов в кругу новых друзей.

«Вот развивающая игрушка, сделанная для моей дочери, выкройку я делала сама и идея тоже полностью моя. Вот пуговички, расстегиваются-застегиваются на крылышках, расстегивается-застегивается молния – для развития мелкой моторики», – рассказывает об одном из своих изделий дончанка.

Свои hand-maid изделия Светлана Левченко сейчас продает в интернет-магазине. Среди ее работ – сумочки, косметички, сувениры, авторские игрушки, декоративные элементы и много других изделий. «Косметички, мешочки для подарков, эко-сумки, саше делаю, игрушки детские, сувенирные игрушки», – рассказывает о своих изделиях Светлана.

После первого своего участия в выставке, Светлана приняла участие еще во многих тематических экспозициях. Большого заработка от своих изделий у дончанки нет, потому что много внимания занимает ее маленькая дочь, зато в рукоделии она отдыхает душой.

Хобби переселенки поддержали международные организации. В частности, для открытия своего бизнеса Светлана Левченко получила от грантодателей швейную машинку.

Источник: dnews.dn.ua