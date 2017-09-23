В Донецке взорвали "Ташкента"

23.09.2017 13:30

В "силовых ведомствах" так называемой "ДНР" заявляют, что в оккупированном Донецке было совершено покушение на "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева (Ташкента)., передает ТСН.

"Было два взрыва, совершено покушение на "министра доходов и сборов ДНР" Тимофеева. Он в критическом состоянии", - сообщил источник.

В свою очередь, в так называемом "министерстве" подтвердили, что их "глава" пострадал во время взрыва автомобиля. Отмечается, что Тимофееву оказали медицинскую помощь и с ним все впорядке. Также на сайте боевиков сообщается, что в результате взрыва в центре Донецка пострадали 8 человек.

Взрывы прогремели в центральной части города в районе проспекта Мира. Их было два и слышали их около 8:30 утра.