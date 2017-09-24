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В ОБСЕ сообщили о новых нарушениях со стороны пророссийских боевиков
24.09.2017 22:16
Боевики из так называемой "Донецкой народной республики" не пустили наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территорию н.п. Седово.
"Вооруженные члены "ДНР" не позволили наблюдателям войти в поселок, утверждая, что Седово является запретной зоной", - говорится в отчете ОБСЕ.
Напомним, что в настоящий момент поселок Седово (33 км к северо-востоку от Мариуполя) контролируется российско-террористическими войсками.
Источник: gogetnews.info
Теги: Донбасс, Седово, ОБСЕ, боевики, нарушения
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