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Архив - Донецкая область

В ОБСЕ сообщили о новых нарушениях со стороны пророссийских боевиков

24.09.2017 22:16
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В ОБСЕ сообщили о новых нарушениях со стороны пророссийских боевиков

Боевики из так называемой "Донецкой народной республики" не пустили наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территорию н.п. Седово.

"Вооруженные члены "ДНР" не позволили наблюдателям войти в поселок, утверждая, что Седово является запретной зоной", - говорится в отчете ОБСЕ.

Напомним, что в настоящий момент поселок Седово (33 км к северо-востоку от Мариуполя) контролируется российско-террористическими войсками.

Источник: gogetnews.info

 



Теги: Донбасс, Седово, ОБСЕ, боевики, нарушения
 
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