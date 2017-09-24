Житель Донбасса отсудил у Украины 2 млн за разрушенный войной дом в Песках

24.09.2017 12:04

Печерский районный суд Киева частично удовлетворил иск жителя Песок Донецкой области Игоря Лошадкина к государству Украина и постановил взыскать почти 2 млн. грн материального и морального ущерба, причиненного в результате проведения АТО.

Соответствующее решение было принято еще 18 сентября, пишет "Главком".

Государственный бюджет должен возместить Лошадкину 1 800 000 грн за поврежденный дом на улице Олимпийской в ​​поселке Пески. Суд считает, что истец понес материальные потери в результате террористического акта.

Кроме этого, суд обязал выплатить Лошадкину 10 тыс. грн за нанесенный моральный ущерб.

Житель Донбасса с декабря 2016 судился с Кабинетом министров Украины, Государственной казначейской службой Украины, Антитеррористическим центром при Службе безопасности Украины, Министерством обороны Украины, Министерством внутренних дел Украины, Главным управлением Национальной гвардии Украины.

По данным СМИ, семья Игоря и Елены Лошадкиных летом 2015 подала иск против России и Украины в Европейский суд по правам человека. Как пояснили истцы, "с Россией судятся, потому что она разрушила их дом и жизнь, а с Украиной, что та ничего не делает для своих переселенцев".