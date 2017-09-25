Боевиков на Донбассе напугали собственные учения

25.09.2017 14:55

Эксперты раскрыли мотивы учений противника

Одновременный вывод трех бригад самопровозглашенных "Л/ДНР"на учения в полном составе вызвал крайне негативный резонанс в среде боевиков. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

"Основная версия слухов – якобы на "передке" у оккупантов не осталось резервов, идет "слив" "Л/ДНР" со стороны российского командования", – пояснили эксперты.

По мнению ИС, данные учения могут иметь две задачи. В частности, речь может идти лишь о показной демонстрации некоего отвода войск оккупантов для дезинформации.

"Либо налицо некая реорганизация в структуре 8-й армии ВС РФ, которой подчиняются оба "корпуса". Ситуация требует дальнейшего мониторинга", – констатировали эксперты.

Напомним, в Краматорске будут судить укравших вагоны ферромарганца боевиков.

Источник: http://www.segodnya.ua