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Боевиков на Донбассе напугали собственные учения
Эксперты раскрыли мотивы учений противника
Одновременный вывод трех бригад самопровозглашенных "Л/ДНР"на учения в полном составе вызвал крайне негативный резонанс в среде боевиков. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".
"Основная версия слухов – якобы на "передке" у оккупантов не осталось резервов, идет "слив" "Л/ДНР" со стороны российского командования", – пояснили эксперты.
По мнению ИС, данные учения могут иметь две задачи. В частности, речь может идти лишь о показной демонстрации некоего отвода войск оккупантов для дезинформации.
"Либо налицо некая реорганизация в структуре 8-й армии ВС РФ, которой подчиняются оба "корпуса". Ситуация требует дальнейшего мониторинга", – констатировали эксперты.
Напомним, в Краматорске будут судить укравших вагоны ферромарганца боевиков.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, учения, боевики
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