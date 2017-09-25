Тотальное подорожание: в Донецкой области растут цены на услуги и продукты

25.09.2017 18:33

В Донецкой области в течение августа на 0,3% выросли цены на товары и услуги по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

“В августе 2017 года действующие на потребительском рынке области (без учета части зоны проведения антитеррористической операции) цены по сравнению с предыдущим месяцем возросли на 0,3%, по сравнению с декабрем 2016 года – на 9,0%. В годовом измерении, то есть в августе 2017 года по сравнению с августом предыдущего года, уровень инфляции составил 18,2%, в январе–августе 2017 года по сравнению с январем–августом 2016 года – 15,2%”, - сказано в сообщении.

В Главном управлении статистики рост цен по сравнению с июлем 2017 связывают

с подорожанием услуг автодорожного пассажирского транспорта – на 6,9%, табачных изделий – на 2,9%, одежды и обуви – на 0,8%, а также некоторых продуктов питания.

В частности, подорожали рыба и продукты из рыбы – на 0,4%, масло – на 0,4%, рис – на 0,5%, подсолнечное масло – на 0,7%, сахар – также на 0,7%, молоко – на 2,0%, кисломолочная продукция – на 2,1%, мясо и мясопродукты – на 3,7%, яйца – на 16,4%. В то же время отмечается, что в августе, по сравнению с предыдущим месяцем, зафиксировано сезонное снижение цен на фрукты – на 6,7% и овощи – на 20,0%.

По данным статистики, с начала года возросли цены на подсолнечное масло – на 2,7%, макаронные изделия – на 3,9%, рис – на 4,3%, молоко – на 4,5%, хлеб – на 5,5%, кондитерские изделия из сахара – на 5,8%, сахар – на 6,4%, масло – на 8,9%, кисломолочную продукцию – на 12,3%, мясо и мясопродукты – на 17,8%, овощи – на 22,7%, фрукты – на 46,9%. Отмечается, что в августе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года подешевели яйца – на 28,4%.

Кроме того, увеличились тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива - в августе 2017 года они были в среднем на 6,2% выше, чем в декабре 2016 года. В частности, водоснабжение подорожало за этот период на 3,6%, канализация – на 8,7%, содержание домов и придомовых территорий – на 14,3%, электроэнергия – на 28,1%. Остались без изменений цены и тарифы на природный газ, горячую воду, отопление.

Отмечается, что в августе 2017 года по сравнению с декабрем предыдущего года увеличились тарифы на горюче-смазочные материалы – на 6,7%, услуги железнодорожного пассажирского транспорта – на 17,3%, автодорожного пассажирского транспорта – на 36,6%, а также услуги связи – на 10,0%.

Напомним, как сообщалось ранее, мариупольцы готовы меньше кушать и больше ходить пешком, чтобы сэкономить из-за подорожания проезда.

Источник: https://www.0629.com.ua