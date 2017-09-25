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Архив - Донецкая область

Вести АТО: бойцов ВСУ обстреляли из гранатометов и пулеметов, есть раненые

25.09.2017 10:32
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Вести АТО: бойцов ВСУ обстреляли из гранатометов и пулеметов, есть раненые

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 22 раза открывали огонь по украинским позициям, в результате двое военнослужащих ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook, передает УП.

"Всего, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. Во время 18 обстрелов, когда возникала угроза жизни наших военных, силы АТО отрывали ответный огонь. В результате боевых действий двое украинских бойцов получили ранения. Потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

Наибольшая активность боевиков зафиксирована на Приморском направлении. В конце суток террористы дважды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по укреплениям украинской армии возле Водяного и Гнутово.

На Донецком направлении с этого же оружия боевики дважды открывали огонь на подступах к Светлодарску. В районе Авдеевки и шахты Бутовка работали крупнокалиберные пулеметы сепаратистов.

На Луганском направлении около 17:00 боевики начали обстрел из гранатомета и стрелкового оружия опорного пункта сил АТО возле Новозвановки. Украинские военные жестко ответили террористам, однако в результате этого противостояния получил ранения один боец ВСУ. Пострадавшего сразу госпитализировали, сейчас состояние его удовлетворительное.

Кроме того, на этом же направлении боевики применяли гранатометы возле Крымского, Донца и Валуйского.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, гранатомет, пулемет , АТО, ВСУ, обстрелы
 
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