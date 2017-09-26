"Абхазский сценарий" урегулирования конфликта с участием России: Геращенко рассказал, чем рискует Украина в случае ввода миротворцев на Донбасс

26.09.2017 18:25

Украинский парламентарий Антон Геращенко рассказал о том, что ввод миротворческой Миссии ООН на временно оккупированный Донбасс может повлечь за собой непредсказуемые последствия. В мировой истории помощь международных организаций, в частности Организации Объединенных Наций, в урегулировании различных конфликтов имела как положительные итоги, так и отрицательные, пишет "Диалог.UA"

Такую мысль высказал народный депутат Верховной Рады Антон Геращенко в контексте идеи введения миротворцев ООН на Донбасс. "Есть вариант, когда миротворческая Миссия ООН, с одной стороны, казалось бы, нужна для примирения Грузии и Абхазии, но поскольку миротворцами является российская армия, то Абхазия фактически стала российской провинцией", - отметил он.

В качестве примера Геращенко также приводит тот факт, что при участии миротворцев ООН на Кипре уже 45 лет не могут решить вопрос объединения Северного Кипра, который был захвачен турецкими войсками. "Нам не нужен абхазский сценарий примирения, когда Россия будет предлагать, чтобы российские войска оккупировали эту территорию", - резюмировал Антон Геращенко.