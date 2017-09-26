"Бацька" Лукашенко снова пошел против Путина: в Беларуси впервые вынесли обвинительный приговор наемнику, воевавшему на стороне террористов "ДНР"

26.09.2017 19:16

В Беларуси приговорили к двум годам тюрьмы без отбывания наказания в исправительном учреждении жителя города Поставы, воевавшего на Донбассе в рядах террористов так называемой "ДНР". Об этом сообщает местное издание "Наша Ніва", передает "Диалог.UA".

Суд проходил в Витебске в закрытом режиме. 29-летнего Алексея Ершова осудили по ч.1 ст. 361-3 УК "Участие в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон на территории иностранного государства".

Отмечается, что белорус достаточно часто выкладывал снимки из зоны боевых действий на своей странице в соцсетях. Кроме того, он неоднократно размещал там антиукраинские записи. В результате чего следствию не составило труда доказать его вину.

Также журналисты подчеркивают, что до этого в открытом доступе не было информации о приговорах, вынесенных боевикам "ДНР" и "ЛНР" на территории вышеназванной республики.