Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Бацька" Лукашенко снова пошел против Путина: в Беларуси впервые вынесли обвинительный приговор наемнику, воевавшему на стороне террористов "ДНР"

26.09.2017 19:16
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Бацька" Лукашенко снова пошел против Путина: в Беларуси впервые вынесли обвинительный приговор наемнику, воевавшему на стороне террористов "ДНР"

В Беларуси приговорили к двум годам тюрьмы без отбывания наказания в исправительном учреждении жителя города Поставы, воевавшего на Донбассе в рядах террористов так называемой "ДНР". Об этом сообщает местное издание "Наша Ніва", передает "Диалог.UA".

Суд проходил в Витебске в закрытом режиме. 29-летнего Алексея Ершова осудили по ч.1 ст. 361-3 УК "Участие в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон на территории иностранного государства".

Отмечается, что белорус достаточно часто выкладывал снимки из зоны боевых действий на своей странице в соцсетях. Кроме того, он неоднократно размещал там антиукраинские записи. В результате чего следствию не составило труда доказать его вину.

Также журналисты подчеркивают, что до этого в открытом доступе не было информации о приговорах, вынесенных боевикам "ДНР" и "ЛНР" на территории вышеназванной республики.



Теги: Донбасс, Путин, Беларусь, суд, приговор, наемник, ДНР, Лукашенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх