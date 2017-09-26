- За сутки боевики 17 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: потерь у ВСУ нет10:14
- В Мариуполе появился приют для бездомных собак. ВИДЕО07:45
- “Укрзализныця” намерена запустить два электропоезда “Волноваха-Мариуполь”18:45
- В «ДНР» уже защитили русский язык. На очереди - украинский16:24
- Жилой квартал Марьинки попал под обстрел боевиков16:02
- Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду14:56
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит13:55
- В «ДНР» пропала связь «МТС»13:20
- В «ДНР» предупредили о терактах в Украине12:30
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне11:58
Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 26 сентября
Сегодня утром, 26 сентября, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорск» - 100/120; «Марьинка» - 50/70; «Новотроицкое» - 30/40; «Гнутово» - 40/30, сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает 62.ua.
Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, остается интенсивным.
За прошедшие сутки через КПВВ последовало 36,5 тысячи человек и почти 4,8 тысячи транспортных средств:
«Майорск» - 8335 человек и 1060 транспортных средств;
«Марьинка» - 8240 человек и 1375 транспортных средств;
«Новотроицкое» - 7315 человек и 1470 транспортных средств;
«Гнутово» - 3650 человек и 865 транспортных средств;
«Станица Луганская» - 8910 человек.
Вчера на КПВВ «Маьинка» и «Гнутово» пограничники Краматорского и Донецкого отрядов совместно с таможенниками зафиксировали два транспортных средства, которыми граждане Украины намеревались незаконно перевезти товары к неконтролируемой территории. При осмотре автомобилей «ГАЗ» и «Chevrolet» правоохранители обнаружили одежду в ассортименте стоимостью 20 000 гривен и автозапчасти на общую сумму почти 7000 гривен. Обнаруженный товар и авто переданы сотрудникам фискальной службы.
Кроме того, на КПВВ «Станица Луганская» был зафиксирован один случай предложения неправомерного денежного вознаграждения сотруднику пограничного ведомства за беспрепятственное пересечение линии разграничения. Правонарушитель передан представителям Нацполиции.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, пункт пропуска, КПВВ, ГПСУ
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 22 сентября
- На Донбассе образовались огромные очереди
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 19 сентября
- В пунктах пропуска на Донбассе скопилось почти 800 авто
- Открытие КПВВ "Золотое": опять провал
- ОБЗОР СИТУАЦИИ НА БЛОКПОСТАХ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 23 МАЯ
- За сутки боевики 17 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: потерь у ВСУ нет10:14
- В Мариуполе появился приют для бездомных собак. ВИДЕО07:45
- Расписались в бессилии: в ЛНР признали катастрофическую ситуацию в экономике19:30
- “Укрзализныця” намерена запустить два электропоезда “Волноваха-Мариуполь”18:45
- В «ДНР» уже защитили русский язык. На очереди - украинский16:24
- Жилой квартал Марьинки попал под обстрел боевиков16:02
- Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду14:56
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит13:55
- В «ДНР» пропала связь «МТС»13:20
- В «ДНР» предупредили о терактах в Украине12:30
- За сутки боевики 17 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: потерь у ВСУ нет10:14
- Украинские болельщики "заработали" штраф для ФФУ10:05
- Кабмин предложил поднять размер минимальной пенсии в Украине до 1452 гривен09:56
- Украинско-итальянский фильм получил Гран-при на фестивале во Франции09:45
- Срочно! Экс-глава разведки не выдержал и рассказал о связях Порошенко09:35
- "После Путина к власти в России могут прийти люди типа Стрелкова", — экс-депутат Госдумы Пономарев заявил, что "Путин не вечный"09:20
- Украина планирует осуществить наблюдательный полет над территорией России09:01
- У тех, кто хотя бы раз в неделю пользуется дезинфицирующими средствами во время уборки дома, увеличивается вероятность развития хронической обструктивной болезни легких08:41
- СМИ раскопали сенсацию, всполошившую Пентагон: Минобороны России умудрилось "сунуть нос" в систему киберзащиты оборонного ведомства США08:26
- Военный обозреватель рассказал, чего боится Путин на Донбассе08:04
- Срочно! Экс-глава разведки не выдержал и рассказал о связях Порошенко09:35
- У тех, кто хотя бы раз в неделю пользуется дезинфицирующими средствами во время уборки дома, увеличивается вероятность развития хронической обструктивной болезни легких08:41
- Чим загрожує дефіцит вітаміну D?22:15
- Как жадность наносит вред здоровью20:15
- Мозолі можуть розповісти про ваші хвороби18:58
- Врачи поведали о вреде помидоров10:10
- Безопасные дозы алкоголя09:17
- Найкорисніші додатки до чаю08:30
- Портрет украинского учителя: женщина за 40 с зарплатой от 7000 грн13:24
- В каком возрасте солярии особенно опасны12:48
- "Отмазки" России относительно трагедии MH-17 больше не пройдут: комиссия сообщила новые факты о крушении малайзийского боинга
- В «ДНР» пропала связь «МТС»
- С сегодняшнего дня начнут действовать льготные тарифы на свет
- Один день в оккупированном Донецке: по жизни перебежками
- Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду
- Ярош рассказал, как освободить Донбасс без военной операции
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне
- Откуда деньги: банки заинтересовались доходами украинцев
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит
- Запасайтесь буржуйками: целая область под угрозой замерзания