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Стрелков "сдал с потрохами" Кремль: "экс-министр обороны ДНР" сознался, что погибший в Сирии генерал ВС РФ Асапов орудовал на Донбассе

26.09.2017 07:29
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Стрелков "сдал с потрохами" Кремль: "экс-министр обороны ДНР" сознался, что погибший в Сирии генерал ВС РФ Асапов орудовал на Донбассе

В Сирии погиб командующий 5-й общевойсковой армией ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Асапов. Бывший "министр обороны" террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), комментируя это событие, сознался, что погибший участвовал в войне против Украины. Внимание на это обратил известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, передает "Диалог.ua".

Стоит отметить, что в Кремле продолжают упорно лгать о неучастии в войне на Донбассе, несмотря на множество доказательств в обратном. С очередным разоблачением этой лжи выступил и бывший кремлевский пособник, "экс-министр обороны" террористической "ДНР" Стрелков.

Он отметил, что сам является военнослужащим запаса, и рассказал немного об умершем Асапове. "Генерал Асапов действительно одно время командовал 1-м корпусом народной милиции ДНР", - сообщил террорист, уточнив, что в Украине об этом знали, а вот для россиян данный факт был тайной.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, Сирия, гибель, ДНР, Стрелков
 
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