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Архив - Донецкая область

В Горловке вооруженные боевики «ДНР» оцепили хлебозавод

26.09.2017 22:36
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В Горловке вооруженные боевики «ДНР» оцепили хлебозавод

В Горловке окружен хлебозавод. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает журналист Никита Синицын, передает 62.ua.

«Как сообщают мои источники со вчерашнего дня вокруг Горловского хлебозавода стоит оцепление из вооруженных боевиков. Присутствуют автоматы, пулеметы и даже БТР. Никого не пропускают кроме рядовых работников», - сообщает Синицын.



Теги: Донбасс, Горловка, хлебозавод, ДНР, боевики
 
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