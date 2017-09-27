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Азовское море опасно обмелело

27.09.2017 19:43
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Азовское море опасно обмелело

Северо-восточный и восточный ветры, которые уже неделю дуют в Мариуполе, «отогнали» море от берега.

Как сообщил начальник спасательной аварийно-водолазной службы Мариупольского городского совета Александр Татай, вода ушла на два метра.

Данные подтверждают и метеорологи. «Северо-восточный и восточный ветер, скорость которого достигает штормовой отметки, гонит воду на юго-запад ближе к Керчи»,- пояснила начальник отдела гидрометпрогнозов Наталья Межерицкая.

О том, что уровень воды в Азовском море упал до критической отметки, предупреждены все службы Мариупольского морского порта и Азовского судоремонтного завода.

«Для мариупольского побережья - это рекордная цифра. Старожилы не помнят, чтобы море уходило так далеко», - говорят жители Левобережья, где море отступило на 200 метров



Теги: Донбасс, Азовское море, Мариуполь, ветер
 
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