Москва не собирается заканчивать войну на Донбассе - стало известно о новом приказе кремлевских "кураторов"

27.09.2017 12:59

На оккупированной части Луганской области по приказу “кураторов” из Москвы будет усилена антиукраинская пропаганда и увеличен объем пророссийского информационного контента. Нардеп Дмитрий Тымчук рассказал о решении России по усилению влияния кремлевских СМИ в “ЛНР”, передает “Диалог.UA”.

Главари “луганской республики” уже получили приказ от “кураторов” из РФ об увеличении объемов пророссийского информационного контента. Так, “министр связи и массовых коммуникаций ЛНР” уже начал внедрять в жизнь проект по увеличению зоны охвата населения оккупированной территории радиовещанием.

Оккупанты намерены установить два дополнительных радиовещательных передатчика в Чернухино и Хрустальный (бывший Красный Луч). В то же время вместо закрытого телеканала LifeNews в “ЛНР” будет вещать телеканал “Пятница”.