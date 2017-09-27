- Вышла в окно 5-го этажа: в Луганске покончила с собой помощница скандального пропагандиста “Л/ДНР” Филлипса15:01
- Москва не собирается заканчивать войну на Донбассе - стало известно о новом приказе кремлевских "кураторов"12:59
- У Кремля начались большие проблемы с "армиями Л/ДНР" - "кураторы" приняли отчаянное решение12:21
- СКОЛЬКО В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОФИЦИАЛЬНЫХ МИЛЛИОНЕРОВ12:01
- Советник Захарченко угрожает Украине уничтожением: названа причина, которая заставит армию "ДНР" начать наступление на Киев11:39
- За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: один воин ВСУ ранен10:39
- За последние 1,5 месяца количество переселенцев в Украине выросло на 4 тысячи человек08:21
- ОБСЕ пообщалась с пострадавшими от взрывов под Новоянисолью07:46
- В Горловке вооруженные боевики «ДНР» оцепили хлебозавод22:36
- На Донбассе украинским военным пришлось открывать огонь на поражение22:09
СКОЛЬКО В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОФИЦИАЛЬНЫХ МИЛЛИОНЕРОВ
По итогам года прошлого (в декларациях указываются доходы за этот период) на Донбассе живут 87 миллионеров. Все вместе они задекларировали 0,8 миллиарда гривень доходов. А в целом, декларации о доходах фискалам сдали более 21 тысячи жителей области, сообщает zi.dn.ua.
За прошлый год они стали богаче на 1.3 миллиарда гривень, почти 50 миллионов гривень отдали в бюджет. Самые крупные доходы жители Донбасса получили от наследства. Таких 2 611 человек и они задекларировали 241,5 миллиона гривень.
Более 60 миллионов гривень указаны в декларациях, как доходы от продажи домов и квартир. Акты купли-продажи в прошлом году оформили более 800 граждан. Еще 7 306 жителей нашей области продали сельхозпродукции на 23,7 миллиона гривень, что и указали в своих декларациях.
Теги: Донбасс, Донецкая область, бюджет, декларация, миллионер, доходы
- 183 человека в Донецкой области задекларировали доходы, превышающие 1 миллион гривен
- В Донецкой области живут 249 миллионеров
- В Краматорске посчитали миллионеров
- В Донецкой области количество зарегистрированных налоговых накладных увеличилось в 7,5 раз
- Таможня и милиция устроили "облаву" на нарушителей закона
- Налоговики нашли нарушения по выплатам зарплат в Донецкой области
- Вышла в окно 5-го этажа: в Луганске покончила с собой помощница скандального пропагандиста “Л/ДНР” Филлипса15:01
- "В Луганске сейчас творится беспредел! Родителям срочно нужна помощь!" - пророссийская украинка из Санкт-Петербурга шокировала Сеть рассказом из Луганска14:19
- Москва не собирается заканчивать войну на Донбассе - стало известно о новом приказе кремлевских "кураторов"12:59
- У Кремля начались большие проблемы с "армиями Л/ДНР" - "кураторы" приняли отчаянное решение12:21
- СКОЛЬКО В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОФИЦИАЛЬНЫХ МИЛЛИОНЕРОВ12:01
- Советник Захарченко угрожает Украине уничтожением: названа причина, которая заставит армию "ДНР" начать наступление на Киев11:39
- За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: один воин ВСУ ранен10:39
- За последние 1,5 месяца количество переселенцев в Украине выросло на 4 тысячи человек08:21
- Кто и как может принять участие в программе «Доступное жилье» в Северодонецке. ВИДЕО08:06
- ОБСЕ пообщалась с пострадавшими от взрывов под Новоянисолью07:46
- Филатов рассказал, как станет бороться с любителями "р***кого мира" в школах Днепра: "Безжалостно будем увольнять всех "педагогов", кто позволяет себе сепаратистские высказывания"19:02
- Излишняя чистота - причина болезней18:43
- Вокруг каждого человека возведены крепостные стены18:26
- Грецкие орехи продляют жизнь18:02
- Найден самый эффективный способ похудения17:38
- Лекарства нельзя запивать соками17:22
- Лицо пересаживать можно и неопасно16:56
- Вес ребёнка зависит от внимания отца16:30
- Как вылечить горло быстро и без лекарств16:04
- Когда звонок тревожный… Несколько нюансов сердечной боли 15:43
- Излишняя чистота - причина болезней18:43
- Вокруг каждого человека возведены крепостные стены18:26
- Грецкие орехи продляют жизнь18:02
- Найден самый эффективный способ похудения17:38
- Лекарства нельзя запивать соками17:22
- Лицо пересаживать можно и неопасно16:56
- Вес ребёнка зависит от внимания отца16:30
- Как вылечить горло быстро и без лекарств16:04
- Когда звонок тревожный… Несколько нюансов сердечной боли 15:43
- Врачи назвали неожиданный фактор старения человека10:21
- Места силы в квартире: где хранить деньги, чтобы они приумножались
- У певицы Джамалы серьезные проблемы
- Що можна перевозити через лінію розмежування в зоні АТО
- Частная разведка США озвучила сроки ввода миротворцев на Донбасс
- СРОЧНО! Украинские разведчики в ловушке боевиков
- "МГБ ДНР" начало зачистки "освободителей" в Горловке: Саня Кошка и Вова Камаз уже на подвале - соцсети сообщили подробности
- Советник Захарченко угрожает Украине уничтожением: названа причина, которая заставит армию "ДНР" начать наступление на Киев
- Передвижные мобильные пункты «Ощадбанка» едут к КПВВ на Донбассе
- Бойовики “ДНР” обрали нову тактику з тотального контроля населення
- "Рус***й мир" хвастается своими "достижениями" - фото семьи Прилепина и главаря "ДНР" Захарченко в Донецке вызвало резонанс в Сети