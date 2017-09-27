Главная / Новости / Донецкая область / Советник Захарченко угрожает Украине уничтожением: названа причина, которая заставит армию "ДНР" начать наступление на Киев
Последние новости раздела
- Украинских военных хотят пересадить на велосипеды20:08
- Азовское море опасно обмелело19:43
- Вышла в окно 5-го этажа: в Луганске покончила с собой помощница скандального пропагандиста “Л/ДНР” Филлипса15:01
- Москва не собирается заканчивать войну на Донбассе - стало известно о новом приказе кремлевских "кураторов"12:59
- У Кремля начались большие проблемы с "армиями Л/ДНР" - "кураторы" приняли отчаянное решение12:21
- СКОЛЬКО В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОФИЦИАЛЬНЫХ МИЛЛИОНЕРОВ12:01
- Советник Захарченко угрожает Украине уничтожением: названа причина, которая заставит армию "ДНР" начать наступление на Киев11:39
- За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: один воин ВСУ ранен10:39
- За последние 1,5 месяца количество переселенцев в Украине выросло на 4 тысячи человек08:21
- ОБСЕ пообщалась с пострадавшими от взрывов под Новоянисолью07:46
Советник Захарченко угрожает Украине уничтожением: названа причина, которая заставит армию "ДНР" начать наступление на Киев
27.09.2017 11:39
Советник главы "ДНР" Захарченко Александр Казаков заявил, что Украина "должна молить Путина" о поддержке так называемых "республик" Донбасса, так как в случае отказа от сдерживания армия "ДНР" пойдет вперед и "уничтожит киевский режим", вернув себе свои территории. С новыми угрозами представитель боевиков выступил в комментарии местным СМИ, передает dialog.ua.
Он отметил, что если Россия откажется от экономической поддержки и финансирования "Л/ДНР", то Путин потеряет способность влиять на "республики" и сдерживать армию "ДНР" от наступления на Киев. Казаков заявил, что боевики готовы идти в наступление и именно поэтому украинцы должны молить о том, чтобы Путин не прекратил оказывать поддержку "ЛДНР".
Теги: Донбасс, Российская Федерация, финансирование, ДНР, ЛНР, боевики, Захарченко, наступление
Читайте также:
- "ДНР" и "ЛНР" прекращают существование: Захарченко и Плотницкий собирают чемоданы и готовятся убраться из Донбасса
- В Кремле приняли роковое решение для Плотницкого и Захарченко
- Разведка рассказала о проблемах боевиков на Донбассе
- Назревает серьезный конфликт между боевиками: "ЛНР" жестко отшила Захарченко и на официальном уровне отмахнулась от бредовой идеи по "Малороссии"
- Для жителей ОРДЛО в России отменили правило пребывания не более 90 дней
- ""Рус***й мир" будет умирать, как и ОРДЛО, с унижениями, нищетой и отсутствием перспектив", - боевики "ДНР"
- Украинских военных хотят пересадить на велосипеды20:08
- Азовское море опасно обмелело19:43
- Вышла в окно 5-го этажа: в Луганске покончила с собой помощница скандального пропагандиста “Л/ДНР” Филлипса15:01
- "В Луганске сейчас творится беспредел! Родителям срочно нужна помощь!" - пророссийская украинка из Санкт-Петербурга шокировала Сеть рассказом из Луганска14:19
- Москва не собирается заканчивать войну на Донбассе - стало известно о новом приказе кремлевских "кураторов"12:59
- У Кремля начались большие проблемы с "армиями Л/ДНР" - "кураторы" приняли отчаянное решение12:21
- СКОЛЬКО В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОФИЦИАЛЬНЫХ МИЛЛИОНЕРОВ12:01
- Советник Захарченко угрожает Украине уничтожением: названа причина, которая заставит армию "ДНР" начать наступление на Киев11:39
- За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: один воин ВСУ ранен10:39
- За последние 1,5 месяца количество переселенцев в Украине выросло на 4 тысячи человек08:21
- Депутат: Скоро в Генштабе Украины полетят головы22:04
- Превью матча «Донбасс» – «Белый Барс»21:41
- В Украине появятся несколько уровней оповещения о чрезвычайных ситуациях21:18
- Окуева о подрыве боеприпасов в Калиновке: "Это российская диверсия. Злит, что мы не отвечаем России подобным"20:59
- "Выйдите из потустороннего мира борьбы за власть": Украинский волонтер эмоционально обратилась к Порошенко20:41
- Умеров о приговоре: «За два года от оккупационной власти Крыма ничего не останется»20:25
- Украинских военных хотят пересадить на велосипеды20:08
- Азовское море опасно обмелело19:43
- В США создали настольную игру о боях за Донецкий аэропорт19:26
- Филатов рассказал, как станет бороться с любителями "р***кого мира" в школах Днепра: "Безжалостно будем увольнять всех "педагогов", кто позволяет себе сепаратистские высказывания"19:02
- "Выйдите из потустороннего мира борьбы за власть": Украинский волонтер эмоционально обратилась к Порошенко20:41
- Излишняя чистота - причина болезней18:43
- Вокруг каждого человека возведены крепостные стены18:26
- Грецкие орехи продляют жизнь18:02
- Найден самый эффективный способ похудения17:38
- Лекарства нельзя запивать соками17:22
- Лицо пересаживать можно и неопасно16:56
- Вес ребёнка зависит от внимания отца16:30
- Как вылечить горло быстро и без лекарств16:04
- Когда звонок тревожный… Несколько нюансов сердечной боли 15:43
- Места силы в квартире: где хранить деньги, чтобы они приумножались
- У певицы Джамалы серьезные проблемы
- Що можна перевозити через лінію розмежування в зоні АТО
- Частная разведка США озвучила сроки ввода миротворцев на Донбасс
- СРОЧНО! Украинские разведчики в ловушке боевиков
- "МГБ ДНР" начало зачистки "освободителей" в Горловке: Саня Кошка и Вова Камаз уже на подвале - соцсети сообщили подробности
- Советник Захарченко угрожает Украине уничтожением: названа причина, которая заставит армию "ДНР" начать наступление на Киев
- Незнакомый номер? Эксперт рассказал, как ставят на прослушку в Украине
- Передвижные мобильные пункты «Ощадбанка» едут к КПВВ на Донбассе
- "Рус***й мир" хвастается своими "достижениями" - фото семьи Прилепина и главаря "ДНР" Захарченко в Донецке вызвало резонанс в Сети