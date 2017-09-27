У Кремля начались большие проблемы с "армиями Л/ДНР" - "кураторы" приняли отчаянное решение

27.09.2017 12:21

Оккупанты решили привлечь к “службе” в “армии Л/ДНР” жителей, имеющих судимости, в том числе и непогашенные. Взамен им “гарантируют” досрочное снятие судимостей и непривлечение к уголовной ответственности. Нардеп Дмитрий Тымчук рассказал о кадровом кризисе “военных” на оккупированной территории, передает “Диалог.UA”.

По его данным, террористы “Л/ДНР” больше не могут решить вопрос с доукомплектованием “бригад” и “отдельных батальонов” “1-го и 2-го АК” на Донбассе за счет личного состава. В связи с этим командование 8-й армии ВС РФ решило пойти ва-банк и привлечь на “службу” людей с судимостью.

Желающих относительно законно снять с себя судимость и не быть привлеченным к уголовной ответственности ищут как на неподконтрольной Киеву территории, так и в России. Ранее сообщалось, что в Донецке после тяжелейших ранений на фронте умер российский боевик – после ампутации рук наемник жил в нищете.

Тем временем “Миротворец” обнародовал огромный список боевиков “спецназа ДНР”.