Украинских военных хотят пересадить на велосипеды

27.09.2017 20:08

Вскоре украинские военные могут пересесть на велосипеды. Бойцы говорят, что за время конфликта на Донбассе двухколесные часто используют на службе и для бесшумного перемещения между позициями. Военнослужащие хотели бы, чтобы их взяли на официальное вооружение. Было выяснено, когда это может произойти, передает hyser.com.ua.

ТИХИЙ ТРАНСПОРТ. Часто велосипеды военные просят купить активистов. Волонтер Иван Звягин говорит, что лично видел такой транспорт у военных.

«Это обычные гражданские велосипеды. Их с собой бойцы привезли либо сами, либо их прислали на Донбасс почтой», — говорит Звягин. И добавляет: «Есть позиции, между которыми расстояние от 1 до 2 км. Если одному бойцу нужно поехать от одной к другой позиции, то нерационально использовать грузовик. Проще пересесть на велосипед. К тому же это практически бесшумный транспорт по сравнению с другими».

По словам Звягина, на Донбассе он видел не только велосипеды, но и мотоциклы, которые бойцы сами, либо с помощью волонтеров, приспособили для фронта.

«На некоторых мотоциклах бойцы установили пулеметы, чтобы в случае надобности отразить атаку боевиков», — говорит Звягин.

Согласны и сами бойцы. «Было бы неплохо, чтобы велосипеды закупали для армии целенаправленно. Иногда, когда видишь расстояние, которое нужно пройти пешком, очень хочется велосипед», — рассказал нам один из бойцов, который сейчас находится в прифронтовом Краматорске.

ОФИЦИАЛЬНО. В Генштабе и штабе АТО не исключают, что вопрос снабжения двухколесными поднимут официально.

«Официально велотранспорт не взят на вооружение, но солдаты используют его на службе в частном порядке. Такой транспорт, как правило, используется не на передовой, а для передвижения на ближних к тылу позициях», — сказал «Сегодня» спикер штаба АТО Анатолий Стельмах.

Не против закупки велосипедов и в АП. «Такое может быть, если соответствующее решение примет Генштаб», — говорит советник президента Юрий Бирюков.

В самом же Генштабе нам ответили, что подобный вопрос пока не поднимался. «Но я был свидетелем того, насколько удобно использовать велосипед, например, на взлетной полосе краматорского аэродрома. Ведь пройти по взлетке около 3 км — не всегда просто, а на велосипеде — дело нескольких минут. Конечно, на передовой и в разведке такой транспорт бесполезен, а на второй и третьей линиях обороны мог бы пригодиться», — рассказал нам один из сотрудников Генштаба.