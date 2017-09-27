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Архив - Донецкая область

За последние 1,5 месяца количество переселенцев в Украине выросло на 4 тысячи человек

27.09.2017 08:21
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За последние 1,5 месяца количество переселенцев в Украине выросло на 4 тысячи человек

В Украине на учете находится 1 миллион 592 тысячи 982 переселенца из аннексированного Крыма и зоны АТО. Об этом сообщает сайт Министерства социальной политики.
«По состоянию на 25 сентября 2017 года…взято на учет 1 592 982 переселенца или 1 285 506 семей из Донбасса и Крыма», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что из бюджета профинансировано 2 миллиарда 143 миллиона 108 тысяч гривен социальных выплат переселенцам.
Как известно, по состоянию на 15 августа в Украине было зарегистрировано 1 миллион 589 тысяч 14 переселенцев.В Украине на учете находится 1 миллион 592 тысячи 982 переселенца из аннексированного Крыма и зоны АТО.
Об этом сообщает сайт Министерства социальной политики.
«По состоянию на 25 сентября 2017 года…взято на учет 1 592 982 переселенца или 1 285 506 семей из Донбасса и Крыма», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что из бюджета профинансировано 2 миллиарда 143 миллиона 108 тысяч гривен социальных выплат переселенцам.
Как известно, по состоянию на 15 августа в Украине было зарегистрировано 1 миллион 589 тысяч 14 переселенцев.
Источник Восстановление Донбасса



Теги: Донбасс, рост, число, переселенцы
 
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