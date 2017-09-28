- Право на детство отняла война21:35
- На первый план выходят провокации18:30
- В Донецкой области могут появиться 5 индустриальных парков, инвесторы уже ехидно не улыбаются – Жебривский18:15
- В Донецкой области объявлены чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение16:57
- ЖИТЕЛИ 42-Х ПОСЕЛКОВ ПРИФРОНТОВОЙ ЗОНЫ ПОЛУЧАТ НАБОРЫ ВЫЖИВАНИЯ В ОКТЯБРЕ13:49
- Контрразведке стали известны имена личностей двух российских генералов, которые руководили террористами на Донбассе13:18
- К оккупированному Донбассу приближается огромная колонна грузовиков11:12
- Наркотики и насилие: что царит в тюрьмах «ЛДНР»09:42
- На КПП Донбасса создадут "фирменный украинский стиль"22:35
- Украинских военных хотят пересадить на велосипеды20:08
Контрразведке стали известны имена личностей двух российских генералов, которые руководили террористами на Донбассе
Сотрудникам контрразведки украинской Службы безопасности удалось установить личности двух генералов Российской Федерации, сообщает replyua.net со ссылкой на ТСН.
Согласно информации, предоставленной журналистами, военнослужащие, работающие на высоких должностях, незаконным образом пребывали на украинской территории, отдавая приказы подконтрольным Кремлю боевикам вместе с генералом Асаповым, который погиб. В частности, имеется в виду уроженец Донецкой области – генерал-лейтенант Михаил Теплинский. Многие считают, что именно им были созданы так называемые армейские комплексы боевиков. Также известно, что имя второго генерала российских Вооруженных Сил - Валерий Шарагов
В то же самое время, согласно информации контрразведки, в период с августа 2015 по август прошлого года был начальником Шарагова и погибшего на территории Сирии Валерия Асапова.
Указанные выше высокопоставленные лица оказывали всяческую помощь в содействии формирования неорганизованных боевиков в регулярные армейские структуры. Спустя некоторое время они получили более высокие должности.
Теги: Донбасс, разведка, генерал
- В район Ясиноватой прибыли "Витязи" из Московской области, - разведка
- ЧМ-2010. Аншлаг под вопросом
- Боевики оборудовали взводный опорный пункт возле школы в Зайцево
- В Украине стартует Чемпионат Украины по шахматам среди мужчин
- Названы даты предстоящих сражений на чёрно-белых клетках
- Экстрим-спорт взрывает лето адреналином
- Право на детство отняла война21:35
- На первый план выходят провокации18:30
- В Донецкой области могут появиться 5 индустриальных парков, инвесторы уже ехидно не улыбаются – Жебривский18:15
- 5 тысяч долларов – и квартира в Луганске ваша: стало известно о ценах на жилье в городах Донбасса17:10
- В Донецкой области объявлены чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение16:57
- ЖИТЕЛИ 42-Х ПОСЕЛКОВ ПРИФРОНТОВОЙ ЗОНЫ ПОЛУЧАТ НАБОРЫ ВЫЖИВАНИЯ В ОКТЯБРЕ13:49
- Контрразведке стали известны имена личностей двух российских генералов, которые руководили террористами на Донбассе13:18
- К оккупированному Донбассу приближается огромная колонна грузовиков11:12
- Наркотики и насилие: что царит в тюрьмах «ЛДНР»09:42
- На КПП Донбасса создадут "фирменный украинский стиль"22:35
- Три причини випадіння волосся: на що звернути увагу22:57
- ИГИЛ заявил об успешной "зачистке" российского спецназа: Москва ответила22:28
- В Раде начали работу над законопроектом о криптовалютах22:12
- СМИ: Россия еще в одной стране готовит сепаратистский «референдум»21:58
- Астрологический прогноз с 30 сентября по 6 октября21:45
- Право на детство отняла война21:35
- Что лучше для похудения: ходьба или бег?21:18
- ЕС и НАТО проведут уникальные учения21:00
- Росіяни масово їдуть до Києва з несподіваної причини20:45
- Как легко отучить себя от сладкого20:30
- Три причини випадіння волосся: на що звернути увагу22:57
- Право на детство отняла война21:35
- Что лучше для похудения: ходьба или бег?21:18
- Как легко отучить себя от сладкого20:30
- Как распознать приближающийся инсульт17:22
- Как сохранить прическу в дождливую и ветреную погоду15:20
- Мережу полонив незвичайний кіт з пальцями, як у людини (ФОТО)15:05
- О вреде сыра11:48
- За какие продукты щитовидка скажет вам «спасибо»10:00
- Що не можна їсти під час похмілля?08:26
- Советник Захарченко угрожает Украине уничтожением: названа причина, которая заставит армию "ДНР" начать наступление на Киев
- "В Луганске сейчас творится беспредел! Родителям срочно нужна помощь!" - пророссийская украинка из Санкт-Петербурга шокировала Сеть рассказом из Луганска
- "МГБ ДНР" начало зачистки "освободителей" в Горловке: Саня Кошка и Вова Камаз уже на подвале - соцсети сообщили подробности
- Незнакомый номер? Эксперт рассказал, как ставят на прослушку в Украине
- Москва не собирается заканчивать войну на Донбассе - стало известно о новом приказе кремлевских "кураторов"
- У Кремля начались большие проблемы с "армиями Л/ДНР" - "кураторы" приняли отчаянное решение
- "Рус***й мир" хвастается своими "достижениями" - фото семьи Прилепина и главаря "ДНР" Захарченко в Донецке вызвало резонанс в Сети
- Передвижные мобильные пункты «Ощадбанка» едут к КПВВ на Донбассе
- Стрелков "сдал с потрохами" Кремль: "экс-министр обороны ДНР" сознался, что погибший в Сирии генерал ВС РФ Асапов орудовал на Донбассе
- Начисление пенсий по-новому: названы возможные причины "обнуления" стажа