Право на детство отняла война

28.09.2017 21:35

Наш корреспондент попытался выяснить: являются ли пострелушки в стоящем на линии боевого соприкосновения посёлке основанием для прогула.

Информацию снял с бельевой верёвки

Из множества школьных анекдотов о Вовочке я выбрал один, который, на мой взгляд, вполне достоин стать предисловием к публикации. Итак:

- Вовочка, ты почему позавчера прогулял уроки? - спрашивает учительница.

- Мама постирала мои штанишки, но они к утру не успели высохнуть.

- А вчера?

- Вчера я проходил мимо вашего дома и обратил внимание на бельевую верёвку, где сушились вещи...

Объяснения по поводу прогулов учениками обеих школ прифронтового посёлка Еленовка в анекдоты, разумеется, не войдут. А вот в качестве обвинительного документа против взрослых они вполне сгодятся. Но обо всём по порядку.

Стреляют днём и ночью, летом и зимой

Наученная горьким опытом Виктория Григорьевна

предпочитает иметь резерв стеклопакетов.





Школа № 2. До линии фронта два километра четыреста метров. Множество раз подвергалась обстрелам. На восстановление выбитых окон потрачено столько стекла, что его хватило бы для сооружения капитальной теплицы.

Первая бомбардировка датируется летом четырнадцатого года, и пришлась она на школьный городок.

Утром следующего дня наша оперативная группа побывала на месте чп. Педагоги и чиновники отдела образования, сославшись на занятость, от комментариев отказались. Они как раз прикидывали - сколько понадобится денег на восстановление разрушенной прямыми попаданиями кровли и шестидесяти вынесенных взрывной волной окон.

- Ремонт здания, - вспоминает директор Виктория Григорьевна, - затянулся до октября. Однако пропуском занятий, или, если хотите, всеобщим прогулом, я бы эти два месяца не назвала. Уроки велись дистанционно. И по полной программе.

Однако позволю себе не согласиться с директором, которая вместе с такими же подвижниками-коллегами четырежды возрождала учебное заведение. Что это, простите, за уроки, если учителю и ученику сутки напролёт приходилось решать одну и ту же задачу - куда бежать в случае очередной бомбардировки? Да и проведенная в сыром подвале под миномётным огнём ночь, согласитесь, никоим образом не способствует усвоению материала.

Мороз в окошко не пролез

Вот они, следы влетевших в окно раздевалки осколков.





Как и полагается прифронтовому посёлку, Еленовка постоянно находится под огнём. Но почему-то чаще всего шишки сыплются именно на школу №2.

- Под занавес пятнадцатого года, - рассказывает Виктория Григорьевна, - мы вновь попали под обстрел. К счастью, уроки закончились, и дети разошлись по домам. А мы, педагоги и технический персонал, прятались под лестницей… Знаете, о чём я тогда молила небеса?.. Чтобы стены уцелели. А крышу, окна и всё прочее восстановим. Благо, опыт есть.

И действительно, если бы не приобретённые навыки строителей-реаниматоров, пришлось бы объявлять второй раунд дистанционного обучения. Возможно, ещё более продолжительный.

- Нормальные люди, - продолжает директор, - готовились встречать Новый год. А мы - к резкому похолоданию. После второго обстрела вылетело (прямо-таки роковое число) шестьдесят окон. Стеклопакетов не хватало, поэтому проёмы просто затягивали полиэтиленом... Но отопительную систему всё же спасли от двадцатиградусного мороза, который грянул сутки спустя.

Последовавшие ещё две бомбардировки оказались менее разрушительными. И, соответственно, с их последствиями управились «малой кровью». Осталось лишь закончить ремонт раздевалки при спортзале, стены которой ещё хранят следы осколков.

Ответственный дежурный Кирилл

Ответственный дежурный по школьной столовой Кирилл.





Что же касается индивидуальных прогулов и опозданий на уроки, то большинство произошли по крайне уважительным причинам.

Случалось и так, что явившиеся вовремя телом находились за партой, а мысли их продолжали оставаться на месте только что пережитой драмы. Нечто подобное довелось испытать и Кириллу.

С ним мы познакомились на пороге школьной столовой, где молодой человек в тот день исполнял обязанности дежурного. Чистенький передник, добродушное лицо, спокойная речь.

- Живу недалеко от блокпоста при въезде в посёлок, - рассказывает паренёк.- Проснулся ночью от близких взрывов. Было ли страшно? Наверное, точно не помню. Спать больше не ложился. Поэтому появилась возможность пораньше выйти из дома... Как обычно, пошёл вдоль автотрассы, которая делит наш посёлок на две части. Но, в то утро я её не узнал. Асфальт был засыпан автомобильным стеклом, человеческие останки были всюду...

Кирилла в то утро среди зевак я не заметил. Впрочем, его сверстники тоже не задерживались. Сторонкой обходили разбросанные фугасами ошмётки легковых автомашин, прикрытые тела убитых и шли в школу.

Но я глубоко сомневаюсь, что ребята хоть что-нибудь в тот день усвоили из учебной программы.

Разбудили взрыв и холод

К сожалению, я не смог пообщаться с ученицей школы №1 Галиной, которая прогуливает занятия с четырнадцатого года. Девочка до сих пор в больнице. О сроках выписки медики умалчивают. Правда, недавно порадовали сообщением: «Жизнь вне опасности. При помощи ходунков девочка сделала первые шаги».

В школе, которая осенью отметит свою сто десятую годовщину, о Галине самого лучшего мнения: «Прилежная, аккуратная, сострадательная».

И действительно, будь девочка эгоисткой, она бы не прикрыла своим телом меньшего братца во время бомбардировки. В итоге, тот отделался сильным испугом, а предназначавшиеся ему осколки приняла на себя сестрёнка.

Осколки едва не оборвали жизнь и другой ученицы той же школы Богданы. По словам юной жительницы прифронтового посёлка, её разбудили взрыв и холод:

- Разрушило часть стены, выбило все окна,- рассказывает девочка. - Но мы все, наверное, родились в рубашке. Маму защитил дверной проём, а осколки посекли всю стену над моей кроваткой... Потом мама взяла меня на руки и вынесла из спальни. Сейчас мы живём у бабушки. В нашем доме совсем грустно от сырости и заколоченных фанерой окон.

Бомбардировку пересидели в холодильнике

В число прогульщиков попал и девятиклассник Богдан:

- После взрыва в доме не осталось ни окон, ни дверей, - рассказывает молодой человек. - А летняя кухня и гараж оказались разрушенными. Но это было только начало. Спустя десять минут снаряд попал в дерево рядом с домом, потом прогремели ещё два взрыва.

Мы бросились под защиту стены, где стоял большой холодильник, у которого от взрыва распахнулась дверца. «Молись», - приказала бабушка, но здесь нас накрыло... Я поначалу подумал, что рухнул потолок. Сидим в полном оцепенении. Но когда начал донимать холод, дело было в январе, я попытался выползти. И даже успел удивиться: с какой стати в потолке глубокая выемка?.. Но это был не потолок, а холодильник. Причём, он упал на нас с бабушкой так удачно, что каждый из нас оказался в отдельной секции. И таким образом спас от гибели.

Держали смерть свою в руках

Если бы не летние каникулы, двое учеников школы №1 Виталий и Дмитрий тоже оказались в числе прогульщиков. По крайней мере, они имели полное право день-другой пропустить уроки после сильнейшего стресса.

Любой нормальный человек наверняка бы испытал дичайшее потрясение, узнав, что найденная им в пруду граната дальнейшей транспортировке не подлежит. Но ребята не только подняли со дна водоёма опаснейший предмет, а и отнесли его подальше от людного пляжа.

- Парни! - воскликнул вызванный по телефону пиротехник. - Граната на боевом взводе. Похоже, кто-то пытался рыбу глушить. Просто чудо, что она не взорвалась в ваших руках...

То есть у ребят из прифронтового посёлка причин для прогулов, как видим, поболее, чем у пресловутого Вовочки. И невыполненное домашнее задание они всегда могут списать на спорадически возникающие за околицей пострелушки.

Но, странное дело, этим не грешат. Более того, по словам Виктории Григорьевны, ссылки на уважительные причины напрочь исчезли, а сами ученики сделались ответственнее:

- За три года войны они резко повзрослели, - говорит директор. - Случается, из-за обстрелов недоспят, но уроки не прогуливают. Да и сам факт опоздания на уроки отошёл в прошлое.

Разумеется, такую дисциплинированность следует только приветствовать. Однако надо помнить, что данное явление является порождением войны. Именно она отняла у ребят законное право на детство с его маленькими шалостями и уловками, которые впоследствии рождают анекдоты о пресловутом Вовочке.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Фото автора.