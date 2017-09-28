В Донецкой области могут появиться 5 индустриальных парков, инвесторы уже ехидно не улыбаются – Жебривский

28.09.2017 18:15

Пять индустриальных парков могу появиться на территории Донецкой области. Об этом журналистам сообщил в Краматорске председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, - сообщает корреспондент "ОстроВа".



Он уточнил, что областные власти планируют привлечь достаточно большой инвестиционный ресурс через индустриальные парки.



По словам Жебривского, областные власти в этом случае берут на себя всю "бюрократическую часть" и инвестору нужно заниматься только организацией производства, не тратя времени на общение с местными чиновниками, облэнерго, облгазом и так далее.



"Мы создаем условия. Почти каждую неделю у меня как минимум два представителя иностранных стран, и когда я им говорю об инвестициях... Если в 2015-2016 годах они очень скептически к этому относились, то сегодня они задумываются", - сказал Жебривский.



Так, отметил он, представителям Канады предложили взять один индустриальный парк, чтобы канадские бизнесмены пришли и начали работать. "По крайней мере, тот скептицизм и те улыбки, которые я наблюдал в 2015-16 годах, уже не такие ехидные",- сказал Жебривский.

По его словами, предполагается, что индустриальные парки появятся в Лимане, Мариуполе, Торецке, Константиновке и Славянске.



"Еще не работает, но документальная база подготовлена, и сегодня уже есть юридические очертания Лиманского индустриального парка. Сейчас Агентство регионального развития выставило предложение по поиску управляющих компаний этим индустриальным парком. Мы будем различные модели отрабатывать", - сказал Жебривский.



Он отметил, что некоторые бизнесмены обращаются с инициативой самим осваивать индустриальный парк - без управляющей компании. "Милости просим. Разные модели для нас важны. Любая модель, которая может привести к результату, будет интересна", - сказал глава Донецкой ОВГА.



Также идет работа по созданию индустриального парка в Константиновке - на базе бывшего завода "Красный октябрь". Мариуполь также работает над созданием индустриального парка в городе.



"Есть проблема с индустриальным парком в Торецке на базе шахты "Северная". Пока это только намерения и мы не продвинулись дальше. Нам нужно там как партнер Министерство угольной промышленности, а они такие сложные...", - отметил Жебривский.



Пятый индустриальный парк - на базе содового завода в Славянске - пока что находится только на стадии идеи. "Я думаю, что он имеет право на жизнь", - убежден глава Донецкой ОВГА.