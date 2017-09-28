В Донецкой области объявлены чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение

28.09.2017 16:57

В Донецкой области объявлена чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, граждан просят не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС в Донецкой области.

“По данным Укргидрометцентра, 28 сентября - 1 октября на территории Донецкой области ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность”, - сказано в сообщении.

Кроме того, по данным синоптиков, сегодня днем на территории области ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, в Приазовье местами 25 м/с.

ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах!

Источник: https://www.0629.com.ua