ЖИТЕЛИ 42-Х ПОСЕЛКОВ ПРИФРОНТОВОЙ ЗОНЫ ПОЛУЧАТ НАБОРЫ ВЫЖИВАНИЯ В ОКТЯБРЕ

В октябре волонтеры Штаба Рината Ахметова доставят в города и села Донбасса более 27 тысяч наборов выживания. Гуманитарная помощь поступит в 25 стационарных пунктов «серой зоны», а также будет выдана мобильными бригадами жителям удаленных сел и поселков. «Мобильные» волонтеры посетят 42 населенных пункта на прифронтовой территории.

«Чтобы оказать помощь всем нуждающимся, продукты местным жителям доставляют «мобильные» волонтеры. В октябре мобильные бригады привезут в прифронтовые поселки более 11 тысяч наборов выживания. Также на стационарные пункты выдачи в следующем месяце будет доставлено более 16 тысяч продуктовых наборов», – отметил Михаил Катеринчак, руководитель программы «Помощь населению» Гуманитарного штаба.

Мобильная доставка продуктов позволяет оказать помощь там, где нет возможности организовать стационарный пункт выдачи. За три года работы Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал 11 млн. 881 тыс. продуктовых наборов по обе стороны линии соприкосновения.

Ниже представлен график выездов мобильных бригад в октябре 2017-го года.