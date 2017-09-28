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ЖИТЕЛИ 42-Х ПОСЕЛКОВ ПРИФРОНТОВОЙ ЗОНЫ ПОЛУЧАТ НАБОРЫ ВЫЖИВАНИЯ В ОКТЯБРЕ
В октябре волонтеры Штаба Рината Ахметова доставят в города и села Донбасса более 27 тысяч наборов выживания. Гуманитарная помощь поступит в 25 стационарных пунктов «серой зоны», а также будет выдана мобильными бригадами жителям удаленных сел и поселков. «Мобильные» волонтеры посетят 42 населенных пункта на прифронтовой территории.
«Чтобы оказать помощь всем нуждающимся, продукты местным жителям доставляют «мобильные» волонтеры. В октябре мобильные бригады привезут в прифронтовые поселки более 11 тысяч наборов выживания. Также на стационарные пункты выдачи в следующем месяце будет доставлено более 16 тысяч продуктовых наборов», – отметил Михаил Катеринчак, руководитель программы «Помощь населению» Гуманитарного штаба.
Мобильная доставка продуктов позволяет оказать помощь там, где нет возможности организовать стационарный пункт выдачи. За три года работы Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал 11 млн. 881 тыс. продуктовых наборов по обе стороны линии соприкосновения.
Ниже представлен график выездов мобильных бригад в октябре 2017-го года.
|
Дата приезда
|
Город, район
|
Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача
|
Адрес выдачи
|
02.10.2017
|
Марьинский район
|
Березовое, Сладкое, Водяное, Степное, Тарамчук
|
Березовое, Набережная, 1-А;
Сладкое, Ветеранов;
Водяное, Пролетарская;
Степное, Энергетиков, 2-А
|
03.10.2017
|
Волновахский район
|
Чермалык, Орловское, Федоровка
|
Чермалык, Мира, 38;
Орловское, Центральная 31;
Федоровка, Центральная, 1
|
04.10.2017
|
Ясиноватский район
|
Очеретино, Керамик
|
Очеретино, Первомайская, 12; Керамик, Пролетарская, 20
|
06.10.2017
|
Ясиноватский район
|
Нетайлово, Невельское, Северный, Пески, Опытное, Водяное
|
Нетайлово, Безкоровайная, 2; Невельское, Центральная;
Северный, Центральная, 30;
Водяное, Юбилейная, 21;
Опытное, Научная, 21, Дружбы;
Пески, Олимпийская, Степная
|
06.10.2017
|
Доброполье и сателлиты
|
Доброполье
|
Доброполье, Фестивальная, 21 (ДК Шахты «Добропольская»)
|
09.10.2017
|
Марьинский район
|
Новомихайловка, Парасковиевка, Славное Зоряное, Желанное (1 и 2), Александрополь
|
Новомихайловка, Центральная, 64;
Парасковиевка, Заречная, 25; Славное, Трактовая, 2;
Зоряное, Мира, 3
|
09.10.2017
|
Мариуполь
|
Талаковка
|
Талаковка, Соборная, 229
|
12.10.2017
|
Ясиноватский район
|
Уманское, Орловка, Каменка, Веселое, Ласточкино, Тоненькое, Семеновка, Бердычи, Петровское
|
Уманское, Солнечная (бывшая Свердлова);
Орловка, Елагина,37;
Ласточкино, магазин;
Тоненькое, магазин;
Семеновка, Центральная, 50;
Бердычи, Мира, 30
|
13.10.2017
|
Ясиноватский район
|
Александрополь, Верхнеторецкое, Новобахмутовка
|
Александрополь, Донецкая; Верхнеторецкое, Парковая, 4; Новобахмутовка, Школьная, 2
|
13.10.2017
|
Бахмутский район
|
Зайцево 2 (Бахмутка, Пески 2, Жованка, Майорск);
Курдюмовка (г.Торецк)
|
Бахмутка, Центральная;
Жованка, Мануильского, 68;
Майорск, Кольцова, 71;
Курдюмовка, Ж/Д станция
|
17.10.2017
|
Сателлиты Торецка
|
Щербиновка, Петровское
|
Щербиновка, Вишневая, 33-А
|
18.10.2017
|
Сателлиты Торецка
|
Железное, Пивденное
|
Железное, Пионеров, 14;
Пивденное, Чернышевского (у здания магазина)
|
25.10.2017
|
Бахмутский район
|
Одрадовка, Дача, Николаевка 1, 2, Кодема, Новолуганское
|
Одрадовка, Зеленая, 2;
Кодема, Советская, 69;
Новолуганское, Первомайская, 38
|
26.10.2017
|
Бахмутский район
|
Луганское
|
Луганское, Артема, 7
Теги: Донбасс, война, помощь, АТО
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