ГСЧС объявила штормовое предупреждение в Донецкой области

29.09.2017 16:00

Штормовое предупреждение объявлено в Донецкой области на 29-30 сентября, - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе, информирует ОстроВ.

"По данным Укргидрометцентра, 29 - 30 сентября днем на территории области ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, в Приазовье местами 25 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели советуют во время шквального ветра стараться держаться как можно дальше от рекламных конструкций, линий электропередач и деревьев.