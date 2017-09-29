Команда дана: Кремль готовит серьезный удар по оккупированному Донбассу

29.09.2017 07:47

Кремль уже дал распоряжение сокращать расходы на содержание так называемых "республик" на Донбассе.

Об этом в блиц-интервью "Апострофу" сообщил военный обозреватель Юрий Карин.

"По нашей информации, уже дана команда сокращать расходы на содержание этих "республик" и вполне возможно, что строка в бюджете РФ под названием "финансирование ДНР/ЛНР" исчезнет вовсе", - говорит он.

По словам обозревателя, если оккупанты прекратят финансирование, они тем самым нарушат ст. 55 Женевской конвенции, которая предусматривает снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами.

Тут РФ уже не подсобят деклассированные "хозяева Донбасса", лишившиеся своего сомнительным образом обретенного имущества в результате так называемой блокады Донбасса", - говорит Карин, добавляя, что сочувствующие Путину украинские олигархи не могут помогать ему в содержании территорий.

В таком случае обозреватель прогнозирует катастрофу на оккупированных территориях, так как предприятия вывезены или разрушены, а население потеряет средства к существованию.