Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Реки Мариуполя поставили антирекорд

29.09.2017 09:56
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Реки Мариуполя поставили антирекорд

Из многочисленных рек в Украине, самые грязные по своему составу воды это реки Приазовья - Кальчик и Кальмиус, что напрямую связано с отвратительной экологической ситуацией в Мариуполе, передает «Слово и дело».

Несмотря на то, что ситуацию во всех реках страны, специалисты называют далекой от идеала, реки близ нашего города выглядят наиболее ужасающе. Только в 2017 году в вышеперечисленных 2 реках экологи зафиксировали около 30 случаев загрязнения воды опасными веществами. Это известные каждому металлургу соединения азота, хрома и марганца. Эксперты утверждают – самой чистой на данный момент рекой можно считать Днепр, хотя и он считается умеренно загрязненным
Что касается Днепра, наихудшие показатели там фиксировались в Днепродзержинском, Кременчуцком, Каневском и Киевском водохранилищах. Также отмечается, в реках Украины можно найти самые разные опасные соединения, а единственное соединение, которого там не наблюдается - это нефть.
Источник mariupol.tv.



Теги: Донбасс, Мариуполь, рекорд, река
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх