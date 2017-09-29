Реки Мариуполя поставили антирекорд

29.09.2017 09:56

Из многочисленных рек в Украине, самые грязные по своему составу воды это реки Приазовья - Кальчик и Кальмиус, что напрямую связано с отвратительной экологической ситуацией в Мариуполе, передает «Слово и дело».

Несмотря на то, что ситуацию во всех реках страны, специалисты называют далекой от идеала, реки близ нашего города выглядят наиболее ужасающе. Только в 2017 году в вышеперечисленных 2 реках экологи зафиксировали около 30 случаев загрязнения воды опасными веществами. Это известные каждому металлургу соединения азота, хрома и марганца. Эксперты утверждают – самой чистой на данный момент рекой можно считать Днепр, хотя и он считается умеренно загрязненным

Что касается Днепра, наихудшие показатели там фиксировались в Днепродзержинском, Кременчуцком, Каневском и Киевском водохранилищах. Также отмечается, в реках Украины можно найти самые разные опасные соединения, а единственное соединение, которого там не наблюдается - это нефть.

Источник mariupol.tv.