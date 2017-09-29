- В контактной группе рассказали, когда можно будет провести выборы на Донбассе16:51
- Захарченко пообещал повышение пенсий с 1 октября16:20
- Самые горячие точки Донбасса 29 сентября16:12
- ГСЧС объявила штормовое предупреждение в Донецкой области16:00
- "Абизяна как взъерепенилась: я на позициях кровь проливал!" - в Донецке из маршрутки выгнали террориста "ДНР" с боевой подругой. Соцсети в восторге12:31
- Обстановка на блокпостах Донецкой области сегодня, 29 сентября10:53
- Реки Мариуполя поставили антирекорд09:56
- Сколько сегодня стоят квартиры в Донецке и Луганске08:44
- "Фанат Сталина получил то, что хотел": в "ДНР" похищен пропагандист Роман Манекин, который перед этим неаккуратно "наехал" на окружение Захарченко08:09
- Команда дана: Кремль готовит серьезный удар по оккупированному Донбассу07:47
Реки Мариуполя поставили антирекорд
Из многочисленных рек в Украине, самые грязные по своему составу воды это реки Приазовья - Кальчик и Кальмиус, что напрямую связано с отвратительной экологической ситуацией в Мариуполе, передает «Слово и дело».
Несмотря на то, что ситуацию во всех реках страны, специалисты называют далекой от идеала, реки близ нашего города выглядят наиболее ужасающе. Только в 2017 году в вышеперечисленных 2 реках экологи зафиксировали около 30 случаев загрязнения воды опасными веществами. Это известные каждому металлургу соединения азота, хрома и марганца. Эксперты утверждают – самой чистой на данный момент рекой можно считать Днепр, хотя и он считается умеренно загрязненным
Что касается Днепра, наихудшие показатели там фиксировались в Днепродзержинском, Кременчуцком, Каневском и Киевском водохранилищах. Также отмечается, в реках Украины можно найти самые разные опасные соединения, а единственное соединение, которого там не наблюдается - это нефть.
Источник mariupol.tv.
Теги: Донбасс, Мариуполь, рекорд, река
- Баскетбол. В "Единой лиге ВТБ" установлен рекорд - 37 очков
- Российские кураторы покидают сектор "Мариуполь"
- Евро-2012. В Мариуполь приехали первые болельщики
- Россия придумала новые поправки в украинскую Конституцию - в планах "договорной автономии" - Мариуполь
- В Новоазовске боятся чумы из России
- Донбасс и Россию может связать морское сообщение
- В контактной группе рассказали, когда можно будет провести выборы на Донбассе16:51
- Захарченко пообещал повышение пенсий с 1 октября16:20
- Самые горячие точки Донбасса 29 сентября16:12
- ГСЧС объявила штормовое предупреждение в Донецкой области16:00
- Боевики "ЛНР" под "кайфом" насиловали девочек 12-14 лет - одна из жертв беременна: соцсети сообщили о жутких преступлениях "освободителей"13:29
- "Абизяна как взъерепенилась: я на позициях кровь проливал!" - в Донецке из маршрутки выгнали террориста "ДНР" с боевой подругой. Соцсети в восторге12:31
- Обстановка на блокпостах Донецкой области сегодня, 29 сентября10:53
- Реки Мариуполя поставили антирекорд09:56
- Сколько сегодня стоят квартиры в Донецке и Луганске08:44
- "Фанат Сталина получил то, что хотел": в "ДНР" похищен пропагандист Роман Манекин, который перед этим неаккуратно "наехал" на окружение Захарченко08:09
- В контактной группе рассказали, когда можно будет провести выборы на Донбассе16:51
- СБУ сорвала в Брюсселе провокационную акцию российских спецслужб с участием экс-депутата Елены Бондаренко16:31
- Захарченко пообещал повышение пенсий с 1 октября16:20
- Самые горячие точки Донбасса 29 сентября16:12
- ГСЧС объявила штормовое предупреждение в Донецкой области16:00
- Наказанный предатель: в Крыму ФСБ задержала “шпиона”, бывшего военного ВСУ, – Генштаб15:48
- На Прикарпатье в одной из школ в селе Шешоры Косовского района зарегистрировано групповое заболевание корью - заболело двенадцать учеников.15:28
- Цирк с "похищением" Навального: силовики Путина, прикидываясь "дурачками", заявляют, что оппозиционер якобы официально не задержан, - СМИ15:11
- КАК С НОВОГО ГОДА БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ14:49
- Астронавт: "Секс между членами экипажа может помешать миссии на Марс"14:28
- Названы продукты, повышающие интеллект12:09
- Это должен знать каждый! Мировые СМИ сообщили о судьбе Порошенко10:36
- Чугуївські владники через суд виселяють 12-х переселенців10:13
- 11 симптомов, указывающих на серьезные проблемы с сердцем!09:38
- Для женщин-военнослужащих ВСУ разработали нижнее белье09:21
- Щитовидная железа — 12 предупреждающих звоночков09:05
- Почему отпускают коллаборантов и сажают патриотов на Донбассе?08:26
- Три причини випадіння волосся: на що звернути увагу22:57
- Право на детство отняла война21:35
- Что лучше для похудения: ходьба или бег?21:18
- Советник Захарченко угрожает Украине уничтожением: названа причина, которая заставит армию "ДНР" начать наступление на Киев
- "В Луганске сейчас творится беспредел! Родителям срочно нужна помощь!" - пророссийская украинка из Санкт-Петербурга шокировала Сеть рассказом из Луганска
- "МГБ ДНР" начало зачистки "освободителей" в Горловке: Саня Кошка и Вова Камаз уже на подвале - соцсети сообщили подробности
- Москва не собирается заканчивать войну на Донбассе - стало известно о новом приказе кремлевских "кураторов"
- Незнакомый номер? Эксперт рассказал, как ставят на прослушку в Украине
- У Кремля начались большие проблемы с "армиями Л/ДНР" - "кураторы" приняли отчаянное решение
- "Рус***й мир" хвастается своими "достижениями" - фото семьи Прилепина и главаря "ДНР" Захарченко в Донецке вызвало резонанс в Сети
- Передвижные мобильные пункты «Ощадбанка» едут к КПВВ на Донбассе
- Стрелков "сдал с потрохами" Кремль: "экс-министр обороны ДНР" сознался, что погибший в Сирии генерал ВС РФ Асапов орудовал на Донбассе
- "Абизяна как взъерепенилась: я на позициях кровь проливал!" - в Донецке из маршрутки выгнали террориста "ДНР" с боевой подругой. Соцсети в восторге