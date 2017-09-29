Самые горячие точки Донбасса 29 сентября

29.09.2017 16:12

Украинские военные понесли нелетальные потери в результате обстрелов. За минувшие сутки боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции, передает segodnya.ua.

Так, на Донецком направлении противник постоянно обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинские укрепления на подступах к Авдеевке.

"Украинские бойцы жестко отвечали противнику. Из аналогичного оружия оккупанты более часа били по защитникам шахты Бутовка", – отметили в Штабе.

Самая сложная обстановка была зафиксирована на Приморском направлении, где боевики из минометов калибром 82 миллиметра обстреливали наши укрепления у Марьинки.

"Около 20.00 в результате огневого противостояния с применением противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов получили осколочные ранения двое украинских бойцов. Кроме того, в конце суток под обстрелами боевиков оказались наши опорные пункты неподалеку Водяного и дважды у Павлополя", – рассказали в Штабе.

Потери врага уточняются.