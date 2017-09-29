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Сколько сегодня стоят квартиры в Донецке и Луганске
После начала войны на Донбассе стоимость жилья на временно оккупированных территориях упала в три-четыре раза. Об этом сообщает "Факты ICTV".
Так, сейчас однокомнатную квартиру в центре Луганска можно продать за $11 тыс. и выше, а в отдаленных кварталах — по $ 5-7 тыс. (до войны $23-25 тысяч).
Цена на двухкомнатные квартиры стартует от $ 9 тыс. (восточные кварталы) до $35 тыс. (центр).
Трехкомнатную квартиру в центре города без ремонта можно продать и за $13 тыс., а с ремонтом — за $20-30 тысяч. В восточных кварталах цена стартует от $10 тысяч.
Что касается небольших городов Луганской области, то там ценовая политика еще хуже. К примеру, в Красном Луче продается трехкомнатная квартира с ремонтом, мебелью и техникой за $15 тыс., в Горловке также трехкомнатная — за $15 тыс., а квартира в Алчевске — и вовсе за $5 тысяч.
Аналогичная ситуация наблюдается ина временно неподконтрольных территориях Донецкой области. Сейчас однокомнатная квартира в Ворошиловском районе Донецка (центр) стоит $ 10-16 тыс., в отдаленных районах города — в пределах $ 10 тысяч.
Стоимость двухкомнатной квартиры в центре колеблется в пределах $ 20-22 тыс., в других районах Донецка — $ 12-13 тысяч.
Трехкомнатную квартиру в центре Донецка можно продать за $25-26 тыс., в отдаленных районах города — за $20-23 тысяч.
По словам председателя Киевской городской организации Совета юристов Украины Василия Гудзя, продажа жилья на оккупированной территории абсолютно законна. Это также подтверждается в Законе Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции". В частности, документ не ограничивает субъектов, зарегистрированных в зоне проведения АТО, в осуществлении ими деятельности, в том числе и по заключению сделок по продаже недвижимости и/или оборудования, расположенных в зоне АТО.
Но единственной проблемой остается правильность оформления самого договора.
"Лучше осуществлять операции за пределами "Л/ДНР", то есть на территории подконтрольной Украины. Хотя это можно делать и там, поскольку сама процедура купли-продажи там ничем не отличается от норм украинского законодательства", — отметил Гудзь.
Главное, по словам юриста, чтобы договор регистрировал украинский нотариус, тогда имущество будет числиться в едином реестре Украины.
Также согласно украинскому законодательству осуществлять сделку купли-продажи должны по безналичному расчету. Оплата наличными осуществляется только при контроле со стороны нотариуса.
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, стоимость, квартиры, жилье, ДНР, ЛНР, АТО
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