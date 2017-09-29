Захарченко пообещал повышение пенсий с 1 октября

29.09.2017 16:20

Оккупационная «власть» «ДНР» в октябре планирует повысить пенсионные выплаты населению на 5%, сообщает сайт 62.ua.

«Главарь ДНР» Александр Захарченко сообщил: «Правительство обещало повышение пенсий в октябре на 5 процентов».

На данный момент размер минимальной пенсии в ОРДО составляет 2600 рублей.