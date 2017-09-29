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Архив - Донецкая область

Захарченко пообещал повышение пенсий с 1 октября

29.09.2017 16:20
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Захарченко пообещал повышение пенсий с 1 октября

Оккупационная «власть» «ДНР» в октябре планирует повысить пенсионные выплаты населению на 5%, сообщает сайт 62.ua.
«Главарь ДНР» Александр Захарченко сообщил: «Правительство обещало повышение пенсий в октябре на 5 процентов».
На данный момент размер минимальной пенсии в ОРДО составляет 2600 рублей.



Теги: Донбасс, пенсия, ДНР
 
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