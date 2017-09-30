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Боеприпасы, холодное оружие и наркотики нашли в Покровской оперзоне
За минувшие сутки, 29 сентября, в дежурную часть Покровского отдела полиции ГУНП в Донецкой области поступило 149 сообщений, 24 из которых - с признаками уголовных преступлений.
Выявлено 3 факта незаконного хранения боеприпасов и холодного оружия. Возбуждены уголовные производства по ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.
Также правоохранителями задокументирован факт хранения наркотических веществ. В отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 «Хранение наркотических средств без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины.
А еще за прошедшие сутки правоохранителями раскрыто ряд краж имущества. По данным фактам возбуждены уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.
Источник: ddk.dn.ua
Теги: Донбасс, оружие, боеприпасы, Покровск (Красноармейск)
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