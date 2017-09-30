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Мариуполец в режиме нон-стоп на велосипеде преодолел 7027 километров
В Мариуполе встретили велосипедиста, который совершил велопробег от Италии до Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель вело-ассоциации Мариуполя «ВАМ», депутат горсовета Владимир Курский, передает MRPL.CITY.
Мариуполец Виталий Иванусь за 29 дней проехал 7027 километров, побывав в пяти странах. Велосипедист выехал из Украины. На пути в Италию посетил Словакию и Австрию. Коммуна Сора в Италии – самая крайняя точка, куда добрался Виталий. Назад мариуполец вернулся через Словению и Венгрию. Таким образом он совершил своеобразный «велокруг».
«Как-то ночью мне на дороге попался дикобраз. Здоровое животное, которое стреляет иголками, вылетело мне на встречу. Еще ночью чуть в оленя не врезался», - рассказал о смешных случаях в дороге Виталий.
Теперь мариупольский велосипедист мечтает проехать веломарафон, проходящий в Австралии в нон-стоп режиме, длиной в пять тысяч километров.
Посмотреть дневник путешествия Виталия можно на его странице в Facebook.
Теги: Донбасс, депутат, Мариуполь, велосипед
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