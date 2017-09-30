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«Подвиги» военного преступника генерала РФ Асапова на Донбассе
Пожалуй, за это время было предостаточно сказано относительно гибели в Сирии российского генерала Валерия Асапова.
Гибель с множеством вопросов и нестыковок ещё не раз будет обговариваться в будущем. Когда тема потерь российской армии в Сирии станет не столь секретной, а наоборот, как в своё время с потерями советской армии в Афганистане и ВС РФ в Чечне, весьма и весьма актуальной в телевизионных эфирах. Нам же особенно интересен сегодня не сирийский период его карьеры, а украинский…
Пытки, казни и нарко-контрабанда
Как известно, в июле 2015 года Асапова отправили в командировку в Ростов-на-Дону, где он, якобы, влился в командование Южного военного округа. Но уже с августа 2015 года российский генерал под псевдонимом «Примаков» возглавил 1-й армейский корпус так называемого Центра территориальных войск ЮВО в Донецке. И вот, что самое интересное, просматривая сводки за период нахождения Асапова на Донбассе, с августа 2015 по январь 2016, можно отметить ряд интересных тенденций.
К примеру, с середины августа активизировалась диверсионная деятельность подразделений ГРУ ГШ ВС РФ непосредственно в тактических тылах сил АТО. Тогда же контрабандные потоки на Донбассе стали переходить под контроль ФСБ РФ. Стали поощряться показательные казни в рядах бандформирований. В конце сентября началось расформирование так называемой «Республиканской гвардии ДНР», а на возглавлявших её террористов «Чекиста» и «Талиба» начата охота. Тогда же появляется первая информация о том, что в рядах террористов открыт набор для отправки в Сирию. В октябре российские кураторы полностью под себя подминают «отжим» имущества на оккупированных территориях, а между боевиками все чаще происходят не контролируемые кураторами боестолкновения.
В октябре же появляется информация о том, что российское командованием выдвинуло условие для российских наёмников и ВС РФ, принимающих участие в оккупации Донбасса, согласно которому возврат в Россию возможен только в случае оформления контракта с МО РФ для последующей отправки в Сирию. Так же, в этот период на Донбасс увеличился поток наркотических средств из России.
Задачи Кремля выполнил
Таким образом, недолгое нахождение Асапова на оккупированной территории Донбасса ознаменовалось не только теми преступлениями, которые были совершены за этот период, но и начальной зачисткой в рядах бандформирований, взятием под контроль контрабандных потоков и отжимов имущества, организацией отправки с Донбасса в Сирию пушечного мяса, а из России на Донбасс нарко-трафика.
При этом, в самих бандформированиях царил за этот период сплошные разброд и шатание, хотя, видимо, порядок и не был так важен для Кремля и с основными своими задачами Асапов таки справился, ведь в июне 2016 он получил звание генерал-лейтенанта, а в феврале 2017 уже руководил «ихтамнетами» в Сирии.+
С другой стороны, не удивительно, что человек, преуспевший в отжимах, контрабанде и вербовке мяса на убой, стал жертвой обычного минометного обстрела… Войну воевать это не наркоту по подъездам толкать!
Теги: Донбасс, Сирия, гибель, генерал
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