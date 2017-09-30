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Архив - Донецкая область

Полицейский пес Туман из Мариуполя стал чемпионом

30.09.2017 16:08
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Полицейский пес Туман из Мариуполя стал чемпионом

Воспитанник кинологического центра полиции Донецкой области Туман занял первое место среди 36 собак в важнейших упражнениях по подготовке розыскных собак - выборка человека, выборка вещи и поиск стреляных гильз.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

На первом международном открытом чемпионате Нацполиции Украины по многоборью кинологов, который прошел 26-29 сентября в Закарпатье, Донбасс представлял кинолог Назар Зубричев и немецкая овчарка Туман.

Двухлетний Туман впервые принял участие в профессиональных соревнованиях и сразу показал высокий класс подготовки.

Во время норматива по выборки вещи собаки имели короткое время найти среди других обуви «преступника». Дело осложняло то, что вещь была упакована в 6 ящиков. Туман справился за 5 секунд.

Так же оперативно четвероногий «детектив» определил «разыскиваемого» человека по предмету ее одежды. Упражнение по поиску стреляной гильзы смогли выполнить только 4 собаки. Овчарка из зоны АТО нашла гильзу первой.

Домой Туман и его напарник Назар отправились с тремя кубками, наградами и подарками. В общем зачете Туман занял 17 место. Это пока лучший результат воспитанников кинологического центра полиции Донецкой области, который был открыт только в этом году.

Подготовку служебной собаки отметил начальник отдела организации кинологической деятельности Нацполиции Украины Виталий Иванченко.

"Никто не ожидал, что за год подготовки собака достигнет такого результата", - отметил начальник кинологического центра полиции Донецкой области Леонид Котов, который поддерживал участников в Ужгороде.

К команде полиции Донетчины также входили его заместитель Виктор Казаков, который был приглашен в качестве судьи чемпионата, и ведущий специалист Степан Еременко, который получил диплом лучшего «фигуранта» соревнований - условного преступника, который на себе испытал мощь собачьих челюстей.

Сейчас в планах кинологов - обучение двух новых щенков, подготовка к областным соревнованиям и определения лучших воспитанников, которые будут представлять Донецкую на всеукраинском чемпионате следующего года. 

Источник: 0629.com.ua



Теги: Донбасс, Мариуполь, собака, АТО
 
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