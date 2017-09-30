Самым «украинизированным» городом Донетчины стала Дружковка, которая получит за это 30 млн гривен

30.09.2017 09:07

Дружковка и Покровск стали первыми в Донецкой области, которые перевели вывески у себя в городах на украинский язык.

Победитель конкурса - город Дружковка получит 30 миллионов гривен из областного бюджета на свое развитие. Покровск, как обладатель второго места дополнительно получит 20 миллионов гривен.

Результаты конкурса по украинизации огласили сегодня на областной коллегии, которая прошла в Покровске.

Остальные города, которые "украинизируют" вывески в своем городе, получат по 10 млн грн из областного бюджета.

«Премий по 10 млн грн будет столько, сколько "украинизированных городов", - отметил на своем ФБ глава Донецкой ВГА Павел Жебривский. - Перевел все вывески - получи дополнительные миллионы на развитие города. Результат стараний местных громад проверит специальная комиссия».



Источник: vchasnoua.com