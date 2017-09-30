Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Самым «украинизированным» городом Донетчины стала Дружковка, которая получит за это 30 млн гривен

30.09.2017 09:07
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Самым «украинизированным» городом Донетчины стала Дружковка, которая получит за это 30 млн гривен

Дружковка и Покровск стали первыми в Донецкой области, которые перевели вывески у себя в городах на украинский язык.

Победитель конкурса - город Дружковка получит 30 миллионов гривен из областного бюджета на свое развитие. Покровск, как обладатель второго места дополнительно получит 20 миллионов гривен.

Результаты конкурса по украинизации огласили сегодня на областной коллегии, которая прошла в Покровске.

Остальные города, которые "украинизируют" вывески в своем городе, получат по 10 млн грн из областного бюджета.

«Премий по 10 млн грн будет столько, сколько "украинизированных городов", - отметил на своем ФБ глава Донецкой ВГА Павел Жебривский. - Перевел все вывески - получи дополнительные миллионы на развитие города. Результат стараний местных громад проверит специальная комиссия».

Источник: vchasnoua.com



Теги: Донбасс, Дружковка, бюджет, развитие, Покровск (Красноармейск)
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх