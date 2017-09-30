В АВДЕЕВКЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОПАДАНИЯ СНАРЯДА СГОРЕЛ ДОМ

30.09.2017 20:48

В Авдеевке в переулке Ясиноватский сгорел дом из-за попадания снаряда. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

29 сентября в 21:10 диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение о происшествии.

«По прибытию к месту происшествия спасатели выяснили, что в результате попадания взрывоопасного предмета произошло возгорание кровли жилого дома. Огнеборцы локализовали пожар в 21:54 и ликвидировали - в 22:03. К тому времени огнем были уничтожены кровля на площади 105 кв. м и перекрытие на площади 25 кв», - говорится в сообщении.

От Главного управления привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Источник: novosti.dn.ua