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В Кремле хотят заменить главаря ДНР проукраинской активисткой
В кругах ярых рашистов Донбасса паникуют из-за якобы грядущей замены Пушилина.
Ранее сообщалось, что в Донецке террористы выкрали известного блогера и идейного сепаратиста Романа Манекина вместе с женой. Он был известен своей достаточно глубокой критикой предводителей "ДНР" и участи, уготованной Кремлем «республикам». Именно Манекин написал о конфликте «министров» Дикого и Тимофеева, после чего последнего якобы подорвали в центре Донецка, и с тех пор о его участи ничего не известно.
Любопытно, что и «МВД», и «МГБ» ДНР" заявили, что не трогали Манекина.
Евгений Тинянский – еще один идейный рашист, позволяющий себе критиковать «власти» «республики» и кураторов.
На этот раз Тинянский заявил, что в Кремле хотят снять Дениса Пушилина с должности руководителя общественного движения «Донецкая республика» - фактически это аналог КПСС в Советском Союзе. При этом за Пушилиным сохранят посты председателя «народного совета» и представителя «республики» в Минске. Но «самое страшное», что на место главы ОДДР в Москве предлагают поставить некую Наталью Волкову, которая по мнению Тинянского отличается яркой проукраинской позицией. К тому же она родственница Александра Захарченко, который публично «просится» в состав Украины; правда, на абсолютно неприемлемых для Украины условиях. Тем не менее, идейные рашисты крайне негативно относятся к таким меседжам.
В общем, у Тинянского есть все шансы повторить участь Манекина.
Источник: kriminal.tv
Теги: Донбасс, конфликт, Кремль, ДНР, Пушилин
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