- Кобзон возглавил детскую музыкальную академию в ОРДО19:45
- «Мариуполь» проиграл заключительный матч 1 круга Премьер-Лиги17:56
- Полицейский пес Туман из Мариуполя стал чемпионом16:08
- Половину похищенных на оккупированном Донбассе людей убили, - правозащитники15:48
- В оккупированной Макеевке семейная пара жестоко избила оставленного ей на попечение 6-летнего ребенка15:25
- Як переселенець з Донецька став місцевим куркулем15:06
- «Подвиги» военного преступника генерала РФ Асапова на Донбассе14:07
- Боеприпасы, холодное оружие и наркотики нашли в Покровской оперзоне13:47
- Один день в оккупированном Донецке: по жизни перебежками13:25
- В Кремле хотят заменить главаря ДНР проукраинской активисткой12:22
В Кремле подтвердили, что "ДНР" и "ЛНР" продают уголь на Россию
Заместитель министра экономики России Сергей Назаров подтвердил, что "Л-ДНР" продают уголь на Россию, а она перепродает его третьим странам.
Об этом сообщает Bloomberg, передает Depo.Донбасс.
По словам Назарова, ежемесячно с оккупированного Донбасса отправляется около 1 млн тонн угля. После Россия экспортирует его в третьи страны через морские порты.
Заместитель министра заявляет, что таким образом Россия помогает "ДНР" и "ЛНР" "решить все свои проблемы с социальной инфраструктурой, бюджетом и пенсиями".
Назаров находится под санкциями Министерства финансов США с пометкой, что он курирует "проекты в транспортном, торговом, энергетическом, налоговом и финансовом секторах" в интересах пророссийских террористов.
Напомним, 15 марта СНБО в ходе экстренного заседания принял решение приостановить перемещение грузов через линию столкновения на Донбассе. Решение было введено в действие указом Президента Украины.
Теги: Россия, Донбасс, Кремль, ДНР, ЛНР
- Позиция Кремля: Введение в «Л/ДНР» внешнего управления на украинских предприятиях – не «отжим»
- Российский политолог, который официально консультирует Кремль по вопросам Украины, сделал интересное заявление относительно проекта "Малороссия"
- Кремль окончательно открестился от "Малороссии": источники из администрации Путина назвали "неожиданных" отцов нового "государства" в ОРДЛО
- "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля
- Кремль заявил, что ЛДНР в состав России принимать не собирается
- В России указали на предпосылки для дворцового переворота в Кремле
- Кобзон возглавил детскую музыкальную академию в ОРДО19:45
- Боевик из батальона "Призрак" получил 10 лет тюрьмы19:23
- «Мариуполь» проиграл заключительный матч 1 круга Премьер-Лиги17:56
- В «ЛНР» шахтеров и металлургов набирают в «элитные» саперы16:49
- Полицейский пес Туман из Мариуполя стал чемпионом16:08
- Половину похищенных на оккупированном Донбассе людей убили, - правозащитники15:48
- В оккупированной Макеевке семейная пара жестоко избила оставленного ей на попечение 6-летнего ребенка15:25
- Як переселенець з Донецька став місцевим куркулем15:06
- «Подвиги» военного преступника генерала РФ Асапова на Донбассе14:07
- Боеприпасы, холодное оружие и наркотики нашли в Покровской оперзоне13:47
- Кобзон возглавил детскую музыкальную академию в ОРДО19:45
- Боевик из батальона "Призрак" получил 10 лет тюрьмы19:23
- В Украине создан Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности19:06
- Украинская школьница завоевала титул "Мини-мисс Европа"18:55
- Возмещение ущерба за разрушенное в зоне АТО жилье: миссия выполнима?18:47
- Черговий антиукраїнський скандал у Польщі: до справи підключилася прокуратура18:24
- Медреформа: за 85% звернень в медзаклади платити не треба18:04
- «Мариуполь» проиграл заключительный матч 1 круга Премьер-Лиги17:56
- Бойцы Нацгвардии на служебном автомобиле устроили ДТП в Одессе 17:47
- Порошенко подписал указ о праздновании годовщины Оранжевой революции и Майдана17:28
- Медреформа: за 85% звернень в медзаклади платити не треба18:04
- Як переселенець з Донецька став місцевим куркулем15:06
- Врачи посоветовали простой способ, как сохранить здоровье14:43
- Жизнь по рейтингам: 10 стран, которые вы не ожидали увидеть выше Украины14:22
- Один день в оккупированном Донецке: по жизни перебежками13:25
- В Украине идет "чистка" нотариусов: вырастут ли цены и чего ждать12:45
- Названы продукты, повышающие интеллект12:09
- Это должен знать каждый! Мировые СМИ сообщили о судьбе Порошенко10:36
- Чугуївські владники через суд виселяють 12-х переселенців10:13
- 11 симптомов, указывающих на серьезные проблемы с сердцем!09:38
- Советник Захарченко угрожает Украине уничтожением: названа причина, которая заставит армию "ДНР" начать наступление на Киев
- "Абизяна как взъерепенилась: я на позициях кровь проливал!" - в Донецке из маршрутки выгнали террориста "ДНР" с боевой подругой. Соцсети в восторге
- "В Луганске сейчас творится беспредел! Родителям срочно нужна помощь!" - пророссийская украинка из Санкт-Петербурга шокировала Сеть рассказом из Луганска
- Команда дана: Кремль готовит серьезный удар по оккупированному Донбассу
- Это должен знать каждый! Мировые СМИ сообщили о судьбе Порошенко
- Москва не собирается заканчивать войну на Донбассе - стало известно о новом приказе кремлевских "кураторов"
- У Кремля начались большие проблемы с "армиями Л/ДНР" - "кураторы" приняли отчаянное решение
- "Отмазки" России относительно трагедии MH-17 больше не пройдут: комиссия сообщила новые факты о крушении малайзийского боинга
- Щитовидная железа — 12 предупреждающих звоночков
- Путин и Донбасс: эксперт назвал реальное условие вывода “ихтамнетов” из "Л/ДНР"