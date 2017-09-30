В Кремле подтвердили, что "ДНР" и "ЛНР" продают уголь на Россию

30.09.2017 08:26

Заместитель министра экономики России Сергей Назаров подтвердил, что "Л-ДНР" продают уголь на Россию, а она перепродает его третьим странам.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Depo.Донбасс.

По словам Назарова, ежемесячно с оккупированного Донбасса отправляется около 1 млн тонн угля. После Россия экспортирует его в третьи страны через морские порты.

Заместитель министра заявляет, что таким образом Россия помогает "ДНР" и "ЛНР" "решить все свои проблемы с социальной инфраструктурой, бюджетом и пенсиями".

Назаров находится под санкциями Министерства финансов США с пометкой, что он курирует "проекты в транспортном, торговом, энергетическом, налоговом и финансовом секторах" в интересах пророссийских террористов.

Напомним, 15 марта СНБО в ходе экстренного заседания принял решение приостановить перемещение грузов через линию столкновения на Донбассе. Решение было введено в действие указом Президента Украины.