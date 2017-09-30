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В оккупированной Макеевке семейная пара жестоко избила оставленного ей на попечение 6-летнего ребенка
Шестилетний ребенок доставлен в больницу оккупированной Макеевки с переломами и многочисленными гематомами после избиения со стороны родственников. Об этом сообщает пресс-служба фейкового "мвд", действующего на подконтрольной боевикам территории Донецкой области.
В городскую больницу мальчик попал со множественными гематомами лица и тела, переломом ребра и носа. Избивала ребенка семейная пара, которой племянника оставили на попечение.
"Кроме рукоприкладства в отношении мальчика в качестве предмета для избиения использовалась столовая ложка, (с их слов, в воспитательных целях), а за непослушание ребенок был вынужден выполнять физические упражнения в виде отжиманий от пола, приседаний, сгибания тела в упоре лежа", - говорится в сообщении.
Источник: ostro.org
Теги: Донбасс, ребенок, Макеевка, племянник
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