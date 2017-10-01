59 гектаров земли в Марьинском районе возвращены государству

01.10.2017 19:29

Волновахской местной прокуратурой изучено законность использования земельных участков сельскохозяйственного назначения, переданных в постоянное пользование учебным заведениям Марьинского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что между отделом образования Марьинской районной государственной администрации и сельскохозяйственным предприятием заключен договор о предоставлении услуг по обработке земельного участка площадью 59 га стоимостью 2 млн гривен, предоставленной государством общеобразовательному учебному заведению с. Богоявленка Марьинского района для исследовательских и учебных целей.

В нарушение требований Земельного кодекса Украины указанный земельный участок фактически использовался сельскохозяйственным предприятием для ведения товарного сельхозпроизводства (выращивание, обработка, сбор и реализации сельскохозяйственной продукции) с целью получения прибыли.

На этом основании руководитель Волновахской местной прокуратуры обратился с иском в Хозяйственный суд Донецкой области в интересах государства в лице отдела образования Марьинской районной государственной администрации к сельскохозяйственному предприятию о расторжении указанного договора.

Иск прокурора судом удовлетворен в полном объеме, земельный участок возвращен государству.

Источник: kumar.dn.ua